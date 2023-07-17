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Новому директору профцентра в Ида-Вирумаа выдадут машину и компенсируют расходы на жилье

Северное побережье
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Мати Лукас.
Мати Лукас. Фото: Postimees.ee

Государство будет компенсировать новому директору Ида-Вирумааского Центра профессионального образования расходы на жилье, а также выдаст служебный автомобиль, сообщает RusErr.

Согласно приказу, который в понедельник подписала руководитель отдела общеобразовательной политики Министерства образования и науки Юлле Матсин, в период с июля по август Лукасу будут компенсировать расходы на жилье в размере 800 евро в месяц.

С сентября сумма компенсации уменьшится до 500 евро. Также новому директору выдадут служебный автомобиль Škoda Octavia.

На должность руководителя Ида-Вирумааского Центра профессионального образования Мати Лукас был назначен в начале июля.

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