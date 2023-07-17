Новому директору профцентра в Ида-Вирумаа выдадут машину и компенсируют расходы на жилье

Государство будет компенсировать новому директору Ида-Вирумааского Центра профессионального образования расходы на жилье, а также выдаст служебный автомобиль, сообщает RusErr.
Согласно приказу, который в понедельник подписала руководитель отдела общеобразовательной политики Министерства образования и науки Юлле Матсин, в период с июля по август Лукасу будут компенсировать расходы на жилье в размере 800 евро в месяц.
С сентября сумма компенсации уменьшится до 500 евро. Также новому директору выдадут служебный автомобиль Škoda Octavia.
На должность руководителя Ида-Вирумааского Центра профессионального образования Мати Лукас был назначен в начале июля.