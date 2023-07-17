Рынку труда по-прежнему не хватает специалистов

Исследование Кассы по безработице показывает, что в Эстонии существует большая нехватка работников на некоторых важных должностях, возможностей для быстрого заполнения которых на сегодняшний день не существует.
Эстонская касса по безработице два раза в год готовит обзор рынка труда - барометр спроса на рабочую силу. Исследователи выясняют, в каких профессиях наблюдается избыток и дефицит работников, а также в каких профессиях в настоящее время наблюдается баланс на рынке. Последнее исследование показывает, что несколько областей адаптировались к сегодняшней экономической ситуации, и рынок труда быстро реагирует на изменения.
Ливия Лаас из отдела обслуживания работодателей привела в качестве примера профессию повара, которая долгое время была в числе профессий с большим дефицитом.
- Сегодня работодателям уже не так сложно найти человека на эту должность - в отрасли произошли различные потрясения, и к настоящему времени несколько учреждений были вынуждены закрыть свои двери. В целом это сократило количество предложений о работе на должность повара и сократило нехватку рабочей силы, - сказала она.
Недавнее исследование также показывает, что многолетняя работа по подготовке кадров для ИТ-специальностей начала приносить свои плоды и что в настоящее время в ИТ-секторе нет большого дефицита рабочей силы.
Барометр спроса на рабочую силу также дает хорошее представление о специфике округа. Так, Лаас приводит пример, что если в сфере услуг в Ида-Вирумаа есть баланс, то в Южной Эстонии не хватает работников сферы обслуживания.
- В нескольких уездах уже произошло сокращение в лесном секторе, в то время как они все еще готовы увеличить рабочую силу в металлургической промышленности. С точки зрения уезда, Ида-Вирумаа и уезды Южной Эстонии переживают большие изменения на рынке труда, - отмечает Лаас особенности уездов.
На данный момент нет излишка рабочих мест. Несколько сложнее стало найти работу в сферах, где произошла автоматизация. По мере развития ИТ многие офисные рабочие места становятся теми, где люди нужны все меньше и меньше. Так, например, работодатели не испытывают больших трудностей с поиском помощников по вводу данных и офисных работников. Кроме того, конкуренция выше в профессиях, где произошли изменения в сфере образования и обучения и где академическое образование не так важно, как было много лет назад: дизайнеры интерьеров, декораторы, репортеры-журналисты-редакторы порталов.
На другом конце барометра спроса на рабочую силу - списка профессий, где работодателям трудно найти людей - находятся профессии, требующие более длительного образования.
- Существует большая нехватка рабочих на нескольких важных должностях, и нет быстрых решений для заполнения этих должностей. Поэтому трудно найти врачей-специалистов, учителей, сиделок, медсестер, - сказала Лаас, отметив, что, хотя инновации являются решением во многих профессиях, в случае этих профессий трудно найти быстрые решения и помощь от инноваций.
- Однако мы рады, что вырос интерес, например, к профессиям врача и фармацевта. Если в прошлом году на фармацевтические и медицинские факультеты Тартуского университета было принято меньше студентов, чем было предложено учебных мест, то в этом году картина улучшилась, особенно в области обучения провизоров, - добавила Лаас.