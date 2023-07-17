Рынку труда по-прежнему не хватает специалистов

Эстонская касса по безработице два раза в год готовит обзор рынка труда - барометр спроса на рабочую силу. Исследователи выясняют, в каких профессиях наблюдается избыток и дефицит работников, а также в каких профессиях в настоящее время наблюдается баланс на рынке. Последнее исследование показывает, что несколько областей адаптировались к сегодняшней экономической ситуации, и рынок труда быстро реагирует на изменения.

Ливия Лаас из отдела обслуживания работодателей привела в качестве примера профессию повара, которая долгое время была в числе профессий с большим дефицитом.

- Сегодня работодателям уже не так сложно найти человека на эту должность - в отрасли произошли различные потрясения, и к настоящему времени несколько учреждений были вынуждены закрыть свои двери. В целом это сократило количество предложений о работе на должность повара и сократило нехватку рабочей силы, - сказала она.

Недавнее исследование также показывает, что многолетняя работа по подготовке кадров для ИТ-специальностей начала приносить свои плоды и что в настоящее время в ИТ-секторе нет большого дефицита рабочей силы.

Барометр спроса на рабочую силу также дает хорошее представление о специфике округа. Так, Лаас приводит пример, что если в сфере услуг в Ида-Вирумаа есть баланс, то в Южной Эстонии не хватает работников сферы обслуживания.