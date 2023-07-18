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Карьера уроженца Нарвы Георгия Тунева продолжится в третьей футбольной лиге Италии

Эрик Гамзеев
, журналист
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Георгий Тунев выступал за эстонскую сборную в одиннадцати играх.
Георгий Тунев выступал за эстонскую сборную в одиннадцати играх. Фото: Eero Vabamägi

Родившийся в Нарве 22-летний футболист эстонской сборной Георгий Тунев продолжит свою карьеру игрока в Италии в лиге ступенью ниже прежней.

Тунев, в 16-летнем возрасте отправившийся из "Narva Trans" в SPAL-академию команды сильнейшей итальянской лиги - серии A "Ferrara", поступил в команду третьей лиги - серии C "Pescara Calcioga". Данная команда в последний раз входила в лигу серии A в 2017 году.

Несколько лет назад Туневу удалось поучаствовать в рядах SPAL также в 10 играх лиги серии A. В общем Тунев сыграл за представительскую команду SPAL 37 раз, большую часть встреч проведя в лиге серии B, куда сейчас опустилась команда. В серии С Тунев выступал в сезоне 2021/22, когда был взят в аренду командой "Carrares".

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