Карьера уроженца Нарвы Георгия Тунева продолжится в третьей футбольной лиге Италии

Тунев, в 16-летнем возрасте отправившийся из "Narva Trans" в SPAL-академию команды сильнейшей итальянской лиги - серии A "Ferrara", поступил в команду третьей лиги - серии C "Pescara Calcioga". Данная команда в последний раз входила в лигу серии A в 2017 году.

Несколько лет назад Туневу удалось поучаствовать в рядах SPAL также в 10 играх лиги серии A. В общем Тунев сыграл за представительскую команду SPAL 37 раз, большую часть встреч проведя в лиге серии B, куда сейчас опустилась команда. В серии С Тунев выступал в сезоне 2021/22, когда был взят в аренду командой "Carrares".