СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Полиция расследует несколько случаев насилия

В субботу в квартире дома по улице Айа в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина ударил 25-летнего. В Нарве в квартире дома по улице Партизани 30-летний мужчина ударил сожительницу, а в квартире дома по Кескаллеэ в Кохтла-Ярве сожительницу ударил 43-летний мужчина.

В воскресенье на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве 19-летний мужчина так сильно ударил 30-летнего, что пострадавшего доставили в больницу.

Мужчина напугал троих человек

Полиция начала уголовное производство в отношении 30-летнего мужчины, угрожавшего в выходные в Тойлаской волости троим людям так, что они испытали страх за собственную жизнь.

На границе обратно в Россию отправили около полусотни человек

В выходные пограничниками Нарвского пограничного пункта были отправлены обратно в Россию 43 человека, желавших попасть в Эстонию. Среди них 18 граждан Украины, 16 граждан России, 7 граждан Молдовы, один гражданин Сербии и один гражданин Казахстана. Въезд в Эстонию оказался для них закрыт главным образом потому, что у них отсутствовали соответствующие документы для въезда в страну, они давали запутанные показания относительно цели въезда в страну или же в ходе беседы было установлено, что человек может представлять опасность для общественного порядка или безопасности.