Бронзовая медаль Пиппи Лотты Энок стала долгожданной наградой за труд последних лет

Йыхвиска Пиппи Лотта Энок завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, несмотря на то, что за несколько дней до соревнований у нее случилось серьезное воспаление зуба. Завоеванная медаль - награда за последовательную работу последних лет, которая в основном включала только тренировки и обучение в США.
Энок, которая перед последней дисциплиной занимала третье место, перед забегом на 800 метров имела шестисекундное преимущество перед ближайшей преследовательницей Юлией Слоцкой из Польши. Она смогла увеличить его, установив личный рекорд в беге на 800 метров, 2.17,26. Это был ее четвертый личный рекорд на этом соревновании.