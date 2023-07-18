Бронзовая медаль Пиппи Лотты Энок стала долгожданной наградой за труд последних лет

Йыхвиска Пиппи Лотта Энок завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, несмотря на то, что за несколько дней до соревнований у нее случилось серьезное воспаление зуба. Завоеванная медаль - награда за последовательную работу последних лет, которая в основном включала только тренировки и обучение в США.