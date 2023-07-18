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Бронзовая медаль Пиппи Лотты Энок стала долгожданной наградой за труд последних лет

Эрик Гамзеев
, журналист
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Пиппи Лотта Энок с завоеванной бронзовой медалью на стадионе в Эспоо, Финляндия.
Пиппи Лотта Энок с завоеванной бронзовой медалью на стадионе в Эспоо, Финляндия. Фото: Eesti Kergejõustikuliit

Йыхвиска Пиппи Лотта Энок завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, несмотря на то, что за несколько дней до соревнований у нее случилось серьезное воспаление зуба. Завоеванная медаль - награда за последовательную работу последних лет, которая в основном включала только тренировки и обучение в США.

Энок, которая перед последней дисциплиной занимала третье место, перед забегом на 800 метров имела шестисекундное преимущество перед ближайшей преследовательницей Юлией Слоцкой из Польши. Она смогла увеличить его, установив личный рекорд в беге на 800 метров, 2.17,26. Это был ее четвертый личный рекорд на этом соревновании.

Воспаление зуба грозило сорвать медальный план

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