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Быстроногие женщины обогнали многих мужчин на забеге мызы Мяэтагузе

Эрик Гамзеев
, журналист
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Кайса Кукк и Авели Уусталу на 10-километровой дистанции забега мызы Мяэтагузе обогнали большую часть мужчин.
Кайса Кукк и Авели Уусталу на 10-километровой дистанции забега мызы Мяэтагузе обогнали большую часть мужчин. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

На основной дистанции забега мызы Мяэтагузе в 10 км быстрее Кайсы Кукк на финиш удалось прибежать только одному бегуну-мужчине - Алексею Маркову.

Если Марков добежал до мызы Мяэтагузе ровно за 39 минут, то Кайса Кукк отстала от него всего на минуту с лишним. Пришедший на финиш вторым среди мужчин Илья Дзюба в момент, когда Кукк уже финишировала, был только возле мяэтагузеского магазина, то есть расстояние между ними превышало одну минуту. Занявший среди мужчин третье место Дмитрий Федин отстал от Дзюбы на 20 секунд.

Проживающая в Мяэтагузе и входящая в число лучших эстонских бегуний на длинные дистанции Кайса Кукк уверенно победила на родных трассах в женском зачете. Занявшую второе место члена эстонской лыжной сборной Авели Уусталу Кукк обогнала более чем на 4 минуты. В то же время Уусталу в общем зачете заняла 12-е место, опередив большую часть вышедших на старт мужчин. Третье место среди женщин заняла Хайде Пертель.

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