Быстроногие женщины обогнали многих мужчин на забеге мызы Мяэтагузе

Если Марков добежал до мызы Мяэтагузе ровно за 39 минут, то Кайса Кукк отстала от него всего на минуту с лишним. Пришедший на финиш вторым среди мужчин Илья Дзюба в момент, когда Кукк уже финишировала, был только возле мяэтагузеского магазина, то есть расстояние между ними превышало одну минуту. Занявший среди мужчин третье место Дмитрий Федин отстал от Дзюбы на 20 секунд.