ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем вы надеетесь привлечь латышей в Ида-Вирумаа?

- Латвия - наша соседняя страна, но Ида-Вирумаа - относительно малоизвестный латышам регион. Например, в докоронавирусный период латыши составляли лишь пять процентов туристов в Ида-Вирумаа, то есть их в год приезжало сюда около 5000. Например, в Тарту это число было в шесть раз больше. Достичь такого результата за один год не получится, но мы хотим, чтобы латыши стали чаще включать посещение Ида-Вирумаа в свои планы поездок. Для латышей Ида-Вирумаа ненамного дальше Таллинна.