ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем вы надеетесь привлечь латышей в Ида-Вирумаа?

В понедельник туристический кластер Ида-Вирумаа начал маркетинговую кампанию в Латвии, чтобы повысить интерес латышей к посещению Ида-Вирумаа.
Координатор по туризму Ида-Вируского центра предпринимательства КАДРИ ЯЛОНЕН:
- Латвия - наша соседняя страна, но Ида-Вирумаа - относительно малоизвестный латышам регион. Например, в докоронавирусный период латыши составляли лишь пять процентов туристов в Ида-Вирумаа, то есть их в год приезжало сюда около 5000. Например, в Тарту это число было в шесть раз больше. Достичь такого результата за один год не получится, но мы хотим, чтобы латыши стали чаще включать посещение Ида-Вирумаа в свои планы поездок. Для латышей Ида-Вирумаа ненамного дальше Таллинна.
Насколько мы узнали от побывавших здесь жителей Латвии, они были очарованы тем, что наша природа отличается от их природы. Например, у них нет такого глинта и водопадов, как у нас. Таких индустриальных ландшафтов тоже нет.
В начавшейся кампании мы пытаемся показать, в первую очередь через цифровые каналы, что Ида-Вирумаа - захватывающее место с точки зрения как природного туризма, приключений, так и возможностей отдыха в спа. И шахтный музей, и Нарвский замок, безусловно, уникальны.