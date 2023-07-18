Хельмен Кютт: Реформа социального обеспечения требует от самоуправлений больших усилий

Реформа социального обеспечения, вступившая в силу в июле, направлена на то, чтобы люди могли получить место в доме престарелых в случае оцененной необходимости и таким образом, чтобы предоставление услуги больше не зависело от наличия законных кормильцев или их платежеспособности.
Десятки миллионов евро, выделяемые из государственного бюджета, позволяют сделать дом престарелых намного более доступным, улучшить качество общего ухода, а также компенсировать жильцам дома престарелых, которые получают пенсию ниже средней пенсии по старости, также их расходы на проживание и питание. На второе полугодие этого года государство выделит 40 миллионов евро.
Надо понимать, что эта реформа не решит всех проблем. Предпринимая дальнейшие шаги, законодатель должен подумать, среди прочего, также о людях, осуществляющих уход за близкими, и о создании защищающих их гарантий.
Здесь необходимо напомнить: для успеха реформы важно, чтобы местные самоуправлений не уменьшали свой прежний финансовый вклад в социального обеспечение. В действительности они должны и вовсе его увеличить. Общеизвестно, что продолжительность жизни людей увеличивается и число пожилых людей растет, но, к сожалению, в том же темпе не увеличивается число здоровых лет.