Хельмен Кютт: Реформа социального обеспечения требует от самоуправлений больших усилий

Десятки миллионов евро, выделяемые из государственного бюджета, позволяют сделать дом престарелых намного более доступным, улучшить качество общего ухода, а также компенсировать жильцам дома престарелых, которые получают пенсию ниже средней пенсии по старости, также их расходы на проживание и питание. На второе полугодие этого года государство выделит 40 миллионов евро.

Надо понимать, что эта реформа не решит всех проблем. Предпринимая дальнейшие шаги, законодатель должен подумать, среди прочего, также о людях, осуществляющих уход за близкими, и о создании защищающих их гарантий.