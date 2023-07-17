В Эстонии зафиксирован рекордный рост количества кибератак

В июне услуга Elisa Netivalvur отреагировала на более чем 600 000 угроз, что на три тысячи процентов больше, чем в июне прошлого года, причем количество обнаруженных угроз увеличилось на 120 000 по сравнению с маем.

Количество обнаруженных атак на протяжении всего первого полугодия имело тенденцию к росту. Если в первом квартале ежемесячное количество угроз еще оставалось ниже 200 000, то во втором квартале ситуация изменилась. Услуга Netivalvur, обеспечивающая защиту смарт-устройств пользователей и домашнего интернета, в первом полугодии чаще всего защищала от проблем, вызываемых вредоносными программами и фишинговыми атаками.

- Виртуальный мир становится все более сложным, а потенциальные риски - повсеместными. Это наглядно иллюстрируют последние результаты - количество угроз, выявленных в июне, почти такое же, как за весь 2022 год. Тон задают вредоносные программы, схемы выманивания денег, атаки ботов и спама, - прокомментировал исполнительный директор Elisa Андрус Хийепуу.

По сравнению с первым полугодием прошлого года общее количество кибератак выросло более чем на 2600 процентов. Самым опасным месяцем был июнь, а наименее опасным - январь. Руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн отметила, что, с одной стороны, на увеличение числа выявленных угроз влияет улучшение кибергигиены и расширение использования защитных услуг, а с другой стороны, злоумышленники становятся все активнее.

- Преступники находят все более изощренные способы обмана пользователей. Зараженные сайты, мошеннические звонки, фальшивые сообщения о посылках, выдуманные лотереи и многое другое. Вероятность стать невольной жертвой лишь возрастает. Достаточно оказаться в неподходящем месте в неподходящее время и на мгновение ослабить бдительность, чтобы потерять данные или деньги, - добавила Плооманн.