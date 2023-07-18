ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Эти деньги надо заставить приносить плоды

К выписанному Евросоюзом Ида-Вирускому уезду чеку на сумму 350 миллионов евро в качестве компенсации за удушение сланцевой промышленности с пояснением "Фонд справедливого перехода" можно относиться как с удовлетворением, так и со скепсисом, однако разумно будет все же по возможности эффективно использовать эти деньги.
Да, задействование этого фонда происходило медленнее, чем надеялись, и ходатайство о деньгах из него требует наличия докторской степени в сфере бюрократии. Правы могут быть и те, кто говорит, что с помощью столь маленькой суммы невозможно компенсировать в социально-экономическом смысле даже половину того, к чему привело удушение сланцевой промышленности.
Тем не менее, этот фонд становится одним из главных и сильнейших аргументов в пользу того, что есть смысл инвестировать сейчас в Ида-Вирумаа, создавать или расширять здесь предприятия, а также создавать новые рабочие места. Это - приличные деньги, умелое использование которых может принести богатый урожай всему уезду. Когда предприятий такого нового времени станет больше, это позитивно повлияет на развитие всего уезда. Первое денежное выделение из этого фонда на строительство Нарвского завода магнитов, конечно же, является многообещающим шагом. Очевидно, в ближайшие месяцы придут и другие подобные новости.
Ни одной другой лучшей возможности, которая могла бы дать новый мощный толчок развитию Ида-Вирумаа, сейчас нет. Развязанная Россией война в Украине разорвала на неопределенный срок связанные с Россией, а также бывшие довольно рискованными и раньше, бизнес-планы в области логистики или туризма. Связанные с ископаемыми топливами планы развития затормозила климатическая политика Европы. Тем более надо держать кулаки за то, чтобы из Фонда справедливого перехода удалось извлечь максимальную пользу для Ида-Вирумаа.