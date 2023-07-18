ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Эти деньги надо заставить приносить плоды

Да, задействование этого фонда происходило медленнее, чем надеялись, и ходатайство о деньгах из него требует наличия докторской степени в сфере бюрократии. Правы могут быть и те, кто говорит, что с помощью столь маленькой суммы невозможно компенсировать в социально-экономическом смысле даже половину того, к чему привело удушение сланцевой промышленности.

Тем не менее, этот фонд становится одним из главных и сильнейших аргументов в пользу того, что есть смысл инвестировать сейчас в Ида-Вирумаа, создавать или расширять здесь предприятия, а также создавать новые рабочие места. Это - приличные деньги, умелое использование которых может принести богатый урожай всему уезду. Когда предприятий такого нового времени станет больше, это позитивно повлияет на развитие всего уезда. Первое денежное выделение из этого фонда на строительство Нарвского завода магнитов, конечно же, является многообещающим шагом. Очевидно, в ближайшие месяцы придут и другие подобные новости.