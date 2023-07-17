Нехватка рабочей силы на полях Эстонии ведет к росту импорта овощей

Как сообщает RusERR, 2019 году фермеры отдали под овощи 2035 га земли. В этом году площадь вдвое меньше. Проблемы начались во времена коронавируса, который ограничил приток иностранных работников. Ситуация в секторе производства овощей до сих пор не восстановилась.

Преподаватель овощеводства в Эстонском университете естественных наук Прийт Пыльдма констатировал, что отечественные овощи становятся все более дефицитными.

С ним согласен руководитель отдела закупок и логистики занимающегося упаковкой овощей предприятия Salvest Таави Ыун. По его словам, объем производства овощей снизился, поскольку их некому собирать: "Многие могут и хотят выращивать овощи, но как убирать урожай в условиях нехватки рабочей силы?"

Ыун сообщил, что пока Salvest вынужден закупать огурцы в Германии. Ввозить огурцы из-за рубежа дороже, что сказывается на цене продукта.

- Ведь при импорте добавляются транспортные расходы. Если пойдут эстонские огурцы, то мы останемся при нынешних ценах. Овощи - не очень дорогой продукт, - добавил он.