К подготовке первого бракосочетания в Нарвской ратуше подключилось высшее городское руководство

В главную на сегодня достопримечательность Нарвы не переедет городской ЗАГС, как того хотелось бы молодоженам, а вот выездные регистрации в ратуше могут проводиться. Хотя пока и не ясно, на каких условиях.
Нарвитяне Валентина и Денис станут, похоже, первыми, чей брак зарегистрируют в представительском зале на втором этаже Нарвской ратуши в августе.
Валентина рассказала "Северному побережью", что заявление о регистрации они подавали в начале марта, за полгода до свадьбы. Весной еще завершалась реставрация ратуши, но молодые уже мечтали провести там выездную церемонию. Дело даже не в красоте и торжественности, а в том, что городской ЗАГС очень тесный - и эта проблема всем в Нарве давно известна. Пригласить туда 50-60 гостей, кого хотят видеть у себя на свадьбе Валентина и Денис, совершенно невозможно. "Мы не хотим, чтобы гости стояли на улице", - справедливо замечает Валентина, объясняя, почему они нацелились на регистрацию в ратуше, открывшуюся в июне после реновации.
К тому же, как замечает Валентина, ратуша - это очень красиво и это гордость Нарвы.
Приглашения разосланы - обратного пути нет
Путь к регистрации брака в ратуше был для Валентины и Дениса непростым - первым ведь всегда непросто. Потрачено много нервов, и до сих пор страшно сглазить.
О настойчивых молодоженах и их желании стало известно высшим городским руководителям - председателю Нарвского горсобрания Татьяне Стольфат и мэру Катри Райк, так что дело пошло; жених и невеста благодарят их от всей души.
"Мы созвонились с мэром, и она мне сказала, что в пригласительных можете писать: 19 августа в 12 часов дня будет регистрация в ратуше", - рассказала Валентина. Они с Денисом хоть и разослали гостям именно такие приглашения, но сами не до конца верят, что вопрос о месте и времени решен окончательно, ведь чиновник из ЗАГСа подтверждения пока не прислал.
- У меня в приглашениях так уже написано, обратного пути нет, и если 19 августа в 12 часов у нас не будет бракосочетания в ратуше, то это будет больше чем скандал, - со страхом в голосе говорит Валентина. - Я не хочу ничего плохого думать, ведь мэр мне сказала так, - добавила она.
Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила "Северному побережью", что для тех молодоженов, кто давно ходатайствовали о регистрации в ратуше в августе, решение найдется. О них Райк говорит как о единичном случае. Общего же для всех постоянного решения пока нет, градоначальница сейчас в отпуске.
Мэр пообещала
Катри Райк рассказала, что есть идея проводить регистрации браков в ратуше один день в месяц, в субботу. Дело это не такое простое, как может показаться, потому что речь идет о выездной работе чиновника, которому нужно обеспечить временное служебное место с компьютером, доступом к документам и регистру, с возможностью делать копии и так далее. "Регистрация брака - это не только красивые речи, а еще и процедуры, которые надо провести по закону", - подчеркнула Райк.
- Мы на прошлой неделе начали искать решение - и это решение найдется, такая возможность обязательно будет, - пообещала мэр Нарвы насчет регистраций браков в обновленной ратуше один день в месяц. - Это будет платная услуга, цену еще рано называть. Я согласна, что об этом надо было кому-то подумать раньше, а сейчас этим занимаюсь я сама.
Ратуша популярна
Управляющая Нарвской ратушей Анна Юдина рассказала, что будущие молодожены постоянно звонят, приходят - интересуются возможностью зарегистрировать брак в этом прекрасном месте, которое особенно в этом году очень популярно. А в минувшую субботу, например, две сочетавшиеся браком пары приезжали на фотосессию.
Юдина пока не знает, насколько приспособлена ратуша к бракосочетаниям, ведь такого тут еще не было, но большой представительский зал, носящий название "Таллинн", хорошо подошел бы для этого. Как отметила заведующая ратушей, вопрос только в том, где будет место для работы чиновника. Как вариант - маленький зал по-соседству.
Директор Нарвского департамента развития и экономики города Анне Веэво, которая участвовала в проработке концепции обновления ратуши и следила за этим проектом, напомнила, что переезд ЗАГСа в ратушу никогда не рассматривался, а говорилось о возможности проводить там торжественные выездные регистрации браков. Переезд невозможен, поскольку в ратуше не так много помещений, так что попросту не хватит места обустроить там постоянные рабочие места. Только представительский зал, согласно концепции 2007 года, может и должен использоваться для торжественных регистраций браков и рождений, равно как для любых других частных или публичных мероприятий - согласно прейскуранту.
- Мы хотим, чтобы ратуша жила, была наполнена людьми, и город с этого тоже будет получать доход, покрывая хотя бы частично свои расходы на ее содержание. Поэтому сейчас мы открыты к любым предложениям, - заключила Веэво.