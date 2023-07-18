К подготовке первого бракосочетания в Нарвской ратуше подключилось высшее городское руководство

- У меня в приглашениях так уже написано, обратного пути нет, и если 19 августа в 12 часов у нас не будет бракосочетания в ратуше, то это будет больше чем скандал, - со страхом в голосе говорит Валентина. - Я не хочу ничего плохого думать, ведь мэр мне сказала так, - добавила она.

Фрагмент приглашения на церемонию бракосочетания в Нарвской ратуше. Фото: Erakogu

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила "Северному побережью", что для тех молодоженов, кто давно ходатайствовали о регистрации в ратуше в августе, решение найдется. О них Райк говорит как о единичном случае. Общего же для всех постоянного решения пока нет, градоначальница сейчас в отпуске.

Мэр пообещала

Катри Райк рассказала, что есть идея проводить регистрации браков в ратуше один день в месяц, в субботу. Дело это не такое простое, как может показаться, потому что речь идет о выездной работе чиновника, которому нужно обеспечить временное служебное место с компьютером, доступом к документам и регистру, с возможностью делать копии и так далее. "Регистрация брака - это не только красивые речи, а еще и процедуры, которые надо провести по закону", - подчеркнула Райк.