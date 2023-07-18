Рекордная рождаемость медвежат в Эстонии заставляет охотников взяться за оружие

В этом году Департамент окружающей среды установил первичный лимит на отстрел медведей - 96 особей, из которых 15 косолапых подлежат отстрелу в Ида-Вирумаа, еще 16 - в соседнем уезде Ляэне-Вирумаа.
- Учитывая площадь нашей страны, Эстония является одной из самых богатых медведями стран Северной Европы, - сказала заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области живой природы Леэло Кукк. - Например, в Финляндии, площадь которой в семь раз больше, медведей всего в два раза больше, чем в эстонских лесах. В результате хорошей организации охоты распространение медведей в Эстонии расширилось как на запад, так и на юг, а популяция этих животных увеличивается и в Латвии. Можно сказать, что медведи чувствуют себя очень хорошо, - сказала Кукк.
По данным мониторинга Агентства окружающей среды, в Эстонии насчитывается около 900-950 медведей, и популяция медведей в течение последних 15 лет сохраняет тенденцию роста. Однако увеличение численности сопровождается проблемами: медведи наносят ущерб пчеловодам и фермерам, значительно увеличилась частота встреч с людьми, молодые медведи все чаще попадают в населенные пункты. До прошлого года росло и количество случаев ущерба, причиняемого медведями.
- В большинстве случаев встреча человека и медведя проходит мирно. Настораживает тот факт, что поступает много сообщений о встречах вне мест обитания медведей - в населённых пунктах или других культурных ландшафтах, - сказала Леэло Кукк.
По словам специалиста, эта тенденция указывает на то, что естественные места обитания заняты старшими сородичами, а молодые медведи ищут места обитания в непосредственной близости от человека.
- С каждой такой встречей возрастает вероятность возникновения опасной ситуации. Поэтому помимо защиты медведей, мы также должны ограничивать их количество, - добавила Кукк.
Директора Департамента окружающей среды особо отметила, что медведь является строго охраняемым видом и охота на медведя разрешена только в исключительных случаях для предотвращения ущерба и обеспечения безопасности, при условии отсутствия альтернативных решений.
- Умеренная охота - это часть действий, необходимых для предотвращения конфликтов и ущерба от хищников. Кроме того, умеренная охота является важным фактором, позволяющим медведям избегать людей, что необходимо для обеспечения безопасности жителей, - пояснила Леэло Кукк.
Департамент окружающей среды принимает решение об объеме охоты на медведей, исходя из численности медведей и поставленных в программе контроля и защиты этих крупных хищников целей. Программа предусматривает, что количество пометов с медвежатами должно быть не менее 70. В 2022 году было 96 пометов, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.
Кроме того, при определении объемов охоты учитываются случаи нанесения ущерба хищниками, превентивные меры, а также мнения заинтересованных групп и организаций охотников.
Сезон охоты на медведя начнётся 1 августа и продлится до конца октября.
Лимиты на отстрел медведей в сезон охоты 2023 года:
Харьюмаа –11
Ида-Вирумаа – 15
Йыгевамаа – 13
Ярвамаа – 13
Ляэнемаа – 1
Ляэне-Вирумаа – 16
Пылвамаа – 2
Пярнумаа – 5
Рапламаа – 3
Тартумаа – 8
Валгамаа – 1
Вильяндимаа – 7
Вырумаа –1