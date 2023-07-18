Рекордная рождаемость медвежат в Эстонии заставляет охотников взяться за оружие

- Учитывая площадь нашей страны, Эстония является одной из самых богатых медведями стран Северной Европы, - сказала заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области живой природы Леэло Кукк. - Например, в Финляндии, площадь которой в семь раз больше, медведей всего в два раза больше, чем в эстонских лесах. В результате хорошей организации охоты распространение медведей в Эстонии расширилось как на запад, так и на юг, а популяция этих животных увеличивается и в Латвии. Можно сказать, что медведи чувствуют себя очень хорошо, - сказала Кукк.

По данным мониторинга Агентства окружающей среды, в Эстонии насчитывается около 900-950 медведей, и популяция медведей в течение последних 15 лет сохраняет тенденцию роста. Однако увеличение численности сопровождается проблемами: медведи наносят ущерб пчеловодам и фермерам, значительно увеличилась частота встреч с людьми, молодые медведи все чаще попадают в населенные пункты. До прошлого года росло и количество случаев ущерба, причиняемого медведями.

- В большинстве случаев встреча человека и медведя проходит мирно. Настораживает тот факт, что поступает много сообщений о встречах вне мест обитания медведей - в населённых пунктах или других культурных ландшафтах, - сказала Леэло Кукк.

По словам специалиста, эта тенденция указывает на то, что естественные места обитания заняты старшими сородичами, а молодые медведи ищут места обитания в непосредственной близости от человека.