Стоимость потребительской корзины рекордно выросла

Стоимость потребительской корзины, рассчитываемая Эстонским институтом конъюнктуры (EKI), увеличилась в июне нынешнего года по сравнению с показателем за тот же период прошлого года на 22,3%. Речь идет о самой дорогой июньской продовольственной корзине с 1992 года.

По данным EKI, стоимость продовольственной корзины в июне составила 117,28 евро, что превышает показатель за июнь 2022 года на 21,35 евро. Подорожали почти все товары потребительской корзины, только цена картофеля немного снизилась. Особенно значительно подорожали сахар, рыба, мучные товары, овощи и яблоки. Самый незначительный рост цены - на куриные яйца, о чем сообщает EKI со ссылкой на свое новое исследование. Стоимость потребительской корзины рассчитывается из недельной потребности в еде семьи из четырех человек, живущей в Таллинне. Если в неделю на еду уходит 117,28 евро, это значит, что в месяц расходы семьи на продукты достигают почти 500 евро.

Если взять за основу среднюю по Эстонии зарплату, которая, по данным Департамента статистики, составляет 1810 евро брутто или почти 1400 евро нетто, это означает, что на еду у одной семьи уходит как минимум треть среднего заработка человека. Если же взять за основу минимальную зарплату, которая составляет 725 евро брутто или примерно 670 евро нетто, это означает, что месячные расходы на продукты семьи превышают минимальный месячный доход работающего человека.