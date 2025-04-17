На обучение, реновацию и благоустройство Кохтла-ярвеские власти намерены увеличить сумму поддержки для квартирных товариществ

В текущем году Кохтла-Ярве планирует выделить из городского бюджета 300 тысяч евро целенаправленной поддержки квартирным товариществам, что вдвое больше прошлогоднего. В проекте постановления, которое будет рассматриваться на городском собрании в мае, есть ряд изменений.
Руководитель службы по развитию Рийна Иванова сказала, что хотя заявления от квартирных товариществ, как и прежде, принимаются с 1 марта по 31 октября, в этом году немного задержались с удовлетворением заявок - ждут решения горсобрания о порядке выплат.