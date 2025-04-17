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На обучение, реновацию и благоустройство Кохтла-ярвеские власти намерены увеличить сумму поддержки для квартирных товариществ

Дом по улице Алтсерва, 2 в прошлом году получил максимальную сумму поддержки на обновление.
Дом по улице Алтсерва, 2 в прошлом году получил максимальную сумму поддержки на обновление. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В текущем году Кохтла-Ярве планирует выделить из городского бюджета 300 тысяч евро целенаправленной поддержки квартирным товариществам, что вдвое больше прошлогоднего. В проекте постановления, которое будет рассматриваться на городском собрании в мае, есть ряд изменений.

Руководитель службы по развитию Рийна Иванова сказала, что хотя заявления от квартирных товариществ, как и прежде, принимаются с 1 марта по 31 октября, в этом году немного задержались с удовлетворением заявок - ждут решения горсобрания о порядке выплат.

- Прежде чем выносить обновленный порядок выплаты пособий на горсобрание, мы обсудили вопросы с руководителями КТ, - объясняет она. - Провели семинар, где выслушали пожелания и предложения, в соответствии с которыми внесли изменения. Документ уже посмотрели юристы, и мы готовы представить его для утверждения горсобранию. 

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