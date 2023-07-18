В Нарве состоится бесплатный концерт легенды барочной музыки

28 июля в Нарвском колледже Тартуского университета состоится бесплатный концерт исполнителя средневековой музыки Эндрю Лоуренса-Кинга и Таллиннского барочного оркестра. На концерте прозвучит музыка, написанная для женщин, от женщин, о женщинах.
- Этот вечер мы посвящаем женщинам Нарвы. В Нарве всегда жили сильные женщины, которые двигают жизнь вперед и благодаря которым поддерживается духовность нашего города, - говорит организатор концерта Юлия Савицкая.
По ее словам, посетители концерта услышат музыку такой, какой она была задумана в 17-м веке.
В составе Таллиннского барочного оркестраможно увидеть и услышать музыкантов из всех наиболее известных действующих в Эстонии ансамблей ранней музыки, а также ряд концертмейстеров групп музыкальных инструментов из ERSO, оркестра национальной оперы "Эстония" и исполнителей струнной музыки из Таллиннского камерного оркестра. А сам Эндрю Лоуренс-Кинг - признанный виртуоз арфы, который входит в пятерку наиболее активно выступающих исполнителей ранней музыки.
Примечательно то, что работа музыкантов, в т. ч. и Эндрю Лоуренса-Кинга, не оплачивается. В основе проекта лежит любовь к ранней музыке и надежда на лучшие времена.
- В 17-м веке Италия, откуда родом музыка, которая прозвучит на концерте, была настоящей колыбелью культуры. Быстрые социальные изменения, возможно, столь же стремительные, какие мы видим сегодня, проникли и в культуру, - описывает Савицкая материал, который прозвучит в Нарве. - Эндрю Лоуренс-Кинг принес в оркестр правильные специи, выбросил индукционную плиту и заменил ее открытым огнем, а в качестве сырья здесь используются исключительно наследственные сорта. Цель всего этого в том, чтобы музыка максимально трогала, достигая абсолютного великолепия. Именно так, как было в момент ее создания. Результатом станет полный впечатлений вечер и лучший подарок этим летом.
Концерт пройдет при сотрудничестве Таллиннского барочного оркестра и MTÜ ContempArt - организатора другого крупного музыкального события этого года в Нарве - Дней оперы в Нарве, которые пройдут с 16 по 19 августа в стенах Кренгольмской мануфактуры и во дворе Нарвской арт-резиденции.
По словам Савицкой, в Нарве состоятся премьеры опер "Замок герцога Синяя Борода" Белы Бартока и "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа. Фестиваль также посетят опера Джованни Перголези "Служанка-госпожа" в исполнении Литовской национальной оперы и основанный на музыке Depeche Mode современный балет "Another World" в исполнении Балтийского театра балета. В программе также балет Евгения Гриба и Джека Трейлена "Flesh", премьера которого состоялась на Днях оперы в Нарве в 2022 году.