В Нарве состоится бесплатный концерт легенды барочной музыки

- Этот вечер мы посвящаем женщинам Нарвы. В Нарве всегда жили сильные женщины, которые двигают жизнь вперед и благодаря которым поддерживается духовность нашего города, - говорит организатор концерта Юлия Савицкая.

По ее словам, посетители концерта услышат музыку такой, какой она была задумана в 17-м веке.

В составе Таллиннского барочного оркестраможно увидеть и услышать музыкантов из всех наиболее известных действующих в Эстонии ансамблей ранней музыки, а также ряд концертмейстеров групп музыкальных инструментов из ERSO, оркестра национальной оперы "Эстония" и исполнителей струнной музыки из Таллиннского камерного оркестра. А сам Эндрю Лоуренс-Кинг - признанный виртуоз арфы, который входит в пятерку наиболее активно выступающих исполнителей ранней музыки.

Примечательно то, что работа музыкантов, в т. ч. и Эндрю Лоуренса-Кинга, не оплачивается. В основе проекта лежит любовь к ранней музыке и надежда на лучшие времена.