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Вылов ряпушки сокращается

Кюлли Крийс
, журналист
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Лов ряпушки на Чудском озере.
Лов ряпушки на Чудском озере. Фото: Kristjan Teedema/Postimees/Scanpix

Со среды приостановлен вылов ряпушки морскими и малыми вершами на Чудском, Теплом и Псковском озерах, так как квота, выделенная на эти орудия лова на этот год, исчерпана.

- Хотя в этом году ловить ряпушку морскими и малыми вершами уже невозможно, благодаря применению индивидуальных квот возможно продолжать вылов ряпушки другими средствами лова, квота на которые еще не исчерпана, - сказал министр по делам регионов Мадис Каллас.

С этого года на Чудском, Теплом и Псковском озерах действуют индивидуальные квоты, основанные на орудиях лова. Общая квота на вылов ряпушки в 10 тонн разделена между морскими и малыми вершами, ящичными мережами и сцепленными вершами. Квота на вылов ряпушки морскими и малыми вершами уже исчерпана, поэтому разрешение на использование этих снастей приостановлено. Можно продолжать вылов рыбы ящичными мережами и сцепленными вершами.

Популяция ряпушки в Чудском, Теплом и Псковском озерах неуклонно сокращается. В основном это вызвано сложившимися в озерах неблагоприятными природными условиями, не благоприятствующими росту запасов. Поэтому из года в год сокращается и квота на вылов ряпушки.

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