Вылов ряпушки сокращается

- Хотя в этом году ловить ряпушку морскими и малыми вершами уже невозможно, благодаря применению индивидуальных квот возможно продолжать вылов ряпушки другими средствами лова, квота на которые еще не исчерпана, - сказал министр по делам регионов Мадис Каллас.

С этого года на Чудском, Теплом и Псковском озерах действуют индивидуальные квоты, основанные на орудиях лова. Общая квота на вылов ряпушки в 10 тонн разделена между морскими и малыми вершами, ящичными мережами и сцепленными вершами. Квота на вылов ряпушки морскими и малыми вершами уже исчерпана, поэтому разрешение на использование этих снастей приостановлено. Можно продолжать вылов рыбы ящичными мережами и сцепленными вершами.