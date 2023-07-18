ВИДЕО ⟩ Меломан в плавках приковал внимание публики на днях города в Кохтла-Ярве

Виолончелистку Сильвию Илвест и Нарвский симфонический оркестр Анатолия Щуры, выступивших в субботу вечером на озерном острове городского парка Кохтла-Ярве, слушала не только пара тысяч человек, но и один дерзкий пловец.
Примерно в середине концерта мужчина средних лет проплыл с другого конца неглубокого паркового озера между сценой и публикой. Он проплыл несколько кругов вокруг острова, где выступал симфонический оркестр, а также исполнил перед публикой несколько номеров фигурного плавания.
Когда в конце концерта оркестр исполнил гимн "Hey, Jude" из золотого фонда "Битлз", мужчина вылез из воды и положил водное растение перед оркестром в знак благодарности, после чего снова прыгнул в воду и поплыл.
Концерт "Музыка на воде", который посетило несколько тысяч человек, стал одним из главных событий Дней города Кохтла-Ярве.