Правительство тянет с назначением представителя в Ида-Вирумаа

- Партнеры по коалиции не смогли внутри своих партий достаточно обсудить эту тему и нуждаются во времени. Так как речь идет о важной для правительства теме, я все прекрасно понимаю и никого не тороплю, - отметил Каллас.

В конце июня Каллас заявил, что правительство может назвать имя своего представителя в Ида-Вирумаа после заседания 14 июля: "Оно станет известно в результате совместного решения партий, входящих в правящий союз. Этот человек должен поддерживать взгляды нынешней коалиции и реализовывать ее политику, а также подходить всем трем партиям".

В качестве одного из кандидатов значится директор по развитию VKG и популяризатор зеленой экономики Яанус Пурга. В свою очередь Эстонский союз химической промышленности и профсоюзы со своей стороны выразили поддержку министру труда и здоровья предыдущего правительства Пеэпу Петерсону (СДПЭ), который на протяжении многих лет был лидером профсоюзов.

Ранее в качестве возможного кандидата на пост представителя правительства в Ида-Вирумаа упоминалась и бывший министр культуры Пирет Хартман (СДПЭ), которую в предыдущем правительстве прозвали министром Ида-Вирумаа за ее активное участие в региональных проблемах. Сама Хартман сказала, что она не стремится занять должность представителя уезда.