Наказание за ложные звонки в Центр тревоги хотят ужесточить

Министерство внутренних дел планирует внести поправки в закон, чтобы в будущем появилась правовая основа для выявления и привлечения к ответственности лиц, сознательно и злонамеренно препятствующих работе линии экстренной помощи.

В Центре тревоги заявили, что к этому их подталкивает большое количество звонков по номеру 112, которые значительно увеличивают нагрузку на горячую линию, будь то злонамеренные серийные звонки, случайные звонки или смарт-устройства, которые совершают случайные вызовы.

Центр тревоги приводит показательную статистику, согласно которой один человек в этом году уже позвонил по номеру экстренной помощи 112 более 900 раз.