Наказание за ложные звонки в Центр тревоги хотят ужесточить

Из-за участившихся случаев злонамеренного использования линии Центра тревоги, Министерство внутренних дел предлагает ввести наказания за умышленное нарушение работы спасателей, сообщает RusPostimees.
Министерство внутренних дел планирует внести поправки в закон, чтобы в будущем появилась правовая основа для выявления и привлечения к ответственности лиц, сознательно и злонамеренно препятствующих работе линии экстренной помощи.
В Центре тревоги заявили, что к этому их подталкивает большое количество звонков по номеру 112, которые значительно увеличивают нагрузку на горячую линию, будь то злонамеренные серийные звонки, случайные звонки или смарт-устройства, которые совершают случайные вызовы.
Центр тревоги приводит показательную статистику, согласно которой один человек в этом году уже позвонил по номеру экстренной помощи 112 более 900 раз.
Так, например, в первом полугодии 4-летний ребенок в течение месяца 59 раз звонил в Центр тревоги, чтобы поговорить со спасателем. В прошлом году 92-летняя женщина позвонила нам 1 744 раза и находилась на линии экстренной помощи в общей сложности 28 с половиной часов, или около 140 звонков на номер 112 в месяц, отметили в Центре тревоги.