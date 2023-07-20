В Нарве и курортном Нарва-Йыэсуу вода может подорожать почти на треть

По словам руководителя, на ныне запрашиваемое повышение цен сильнее всего повлияли подорожания электроэнергии, газа, химикатов и автомобильного топлива. Самое сильное влияние оказывает цена на электричество, которая за последнее время все же обратно уменьшилась, зато химикаты как начали дорожать в прошлом году, так и продолжают почти безостановочно.

Меньше клиентов и выше убытки

По тем же перечисленным причинам вырос убыток "Narva Vesi": если по итогам 2021 года убыток превысил 2 миллиона евро, согласно годовому отчету, то по итогу 2022 года достиг уже 3,1 миллиона. "Прошлый год только банки, наверное, закончили с прибылью", - иронично прокомментировал Липатов.

По его оценке, экономическое положение "Narva Vesi" все же стабильное, а убыток нормальный. Особенность отрасли в том, что водное предприятие сперва тратит свои средства, а потом ходатайствует о росте цен.

Липатов признал, что негативно сказывается на экономической картине "Narva Vesi" уменьшение клиентской базы - сокращение населения и закрытие предприятий. "Чем больше потребляющих или потребление, тем относительно меньше стоит куб воды и канализации", - напомнил Липатов. По его оценке, процентов на десять упало потребление воды в 2021 году - и на том же приблизительно уровне остается поныне.