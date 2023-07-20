В Нарве и курортном Нарва-Йыэсуу вода может подорожать почти на треть

Акционерное общество "Narva Vesi" просит у Департамента конкуренции разрешения повысить цены на поставку воды и прием стоков более чем на 30 процентов.
"Narva Vesi" обслуживает клиентов в Нарве и городской части Нарва-Йыэсуу. Самоуправление Нарва-Йыэсуу является вторым акционером водного предприятия. Цены "Narva Vesi" даже после повышения останутся самыми низкими в регионе, как подчеркивает руководство предприятия.
Согласно ходатайству, "Narva Vesi" отходит от практики различать тарифы для частных лиц, включая квартирные товарищества, и для юридических лиц, то есть предприятий. Повышенный тариф сохранится лишь в отдельных случаях приема и очистки стоков от особенно грязных производств.
- Согласно последней опубликованной сводке, "Narva Vesi" обслуживает 228 юридических лиц, 421 квартирное товарищество и 680 домовладений в Нарве, а также 91 юридическое лицо, 58 квартирных товариществ и 560 домовладений в Нарва-Йыэсуу.
Подорожали все компоненты цены
Новая запрашиваемая у Департамента конкуренции цена воды, поставляемой "Narva Vesi" в сеть, может составить 1,28 евро за кубометр (здесь и далее с налогом с оборота). Отвод и очистка использованной воды могут начать стоить 1,42 евро за кубометр.
Суммарно цены на поставку, отвод и очистку воды составят 2,7 евро за кубометр - это в случае одобрения ходатайства "Narva Vesi". Тогда, сравнивая с нынешними 2,04 евро за кубометр для частных лиц и квартирных товариществ, потребителям в Нарве и городской части Нарва-Йыэсуу придется платить за холодную воду на 32 процента больше.
Член правления АО "Narva Vesi" Дмитрий Липатов напомнил, что водное предприятие обязано ходатайствовать об изменении цен при существенном изменении влияющих на них расходов. Дескать, данная сфера деятельности сильно регламентирована государством.
По словам руководителя, на ныне запрашиваемое повышение цен сильнее всего повлияли подорожания электроэнергии, газа, химикатов и автомобильного топлива. Самое сильное влияние оказывает цена на электричество, которая за последнее время все же обратно уменьшилась, зато химикаты как начали дорожать в прошлом году, так и продолжают почти безостановочно.
Меньше клиентов и выше убытки
По тем же перечисленным причинам вырос убыток "Narva Vesi": если по итогам 2021 года убыток превысил 2 миллиона евро, согласно годовому отчету, то по итогу 2022 года достиг уже 3,1 миллиона. "Прошлый год только банки, наверное, закончили с прибылью", - иронично прокомментировал Липатов.
По его оценке, экономическое положение "Narva Vesi" все же стабильное, а убыток нормальный. Особенность отрасли в том, что водное предприятие сперва тратит свои средства, а потом ходатайствует о росте цен.
Липатов признал, что негативно сказывается на экономической картине "Narva Vesi" уменьшение клиентской базы - сокращение населения и закрытие предприятий. "Чем больше потребляющих или потребление, тем относительно меньше стоит куб воды и канализации", - напомнил Липатов. По его оценке, процентов на десять упало потребление воды в 2021 году - и на том же приблизительно уровне остается поныне.
Станция очистки "Narva Vesi", построенная восемь лет назад при финансовой поддержке Евросоюза, может выдавать 15 тысяч кубометров чистой воды в сутки, реальное же потребление сейчас - порядка 10 тысяч.