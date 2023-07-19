Эстонский паспорт поднялся в мировом рейтинге на 10-е место

Эстония заняла рекордно высокое для себя десятое место в ежегодном индексе паспортов, составляемом консалтинговой компанией Henley & Partners, передает RusErr.
По сравнению с предыдущим рейтингом Эстония улучшила свое положение на одну строчку.
Обладатели эстонских паспортов имеют возможность безвизового или упрощенного посещения 182 государств и территорий.
Место лидера рейтинга занял Сингапур, впервые за пять лет опередив Японию. Граждане Сингапура могут без визы посещать 192 страны.
Вторую строчку занимают Германия, Испания и Италия - с паспортами этих стран можно без визы или в упрощенном порядке отправиться в 190 государств.
Третье место поделили семь государств: Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония — для обладателей паспортов этих стран открываются 189 безвизовых направлений
С 2018 года индекс паспортов обновляется ежеквартально. Эксперты анализируют визовые правила более 200 стран и территорий. Позиция страны в рейтинге определяется количеством государств, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или с визой по прибытии.