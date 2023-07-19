Автомобильный налог будет введен меньше, чем через год

Министерство предлагает две возможные модели расчета налога - узкую и широкую. В случае узкой модели при расчете налога учитывается базовая часть налога, выбросы CO2 и возраст, а в широкой модели дополнительно учитываются мощность двигателя и масса транспортного средства.

Окончательные принципы расчета налога будут уточнены Министерством финансов на основе полученной обратной связи, их планируют опубликовать осенью и принять закон до конца года.

Автомобильный налог должен вступить в силу с 1 июля 2024 года, и впервые его придется заплатить в августе 2024 года, т. е. за полгода.

Налог будет привязан к автомобилю, то есть платить нужно будет за каждый автомобиль, находящийся в собственности или в лизинге.

Налог будет распространяться на все легковые автомобили и фургоны категорий M1, M1G массой до 3500 кг, фургоны категорий N1 и N1G, а также на транспортные средства категорий L3e-L7e (мотоциклы, мопеды и т.д.). Налогом будут также облагаться электромобили.

На машины старше 20 лет ежегодный налог составит 30 евро, а налог на регистрацию - 300 евро.

Помимо ежегодного налога, будет введен и налог на регистрацию автомобилей в авторегистре.

Министр финансов Март Вырклаэв уточнил на пресс-конференции, что транспортные средства пожарных и скорой помощи будут освобождены от налога.

Если люди начнут регистрировать свои автомобили за границей, чтобы избежать уплаты налога, то с таких автомобилей начнут взимать дорожный налог.