СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина ударил женщину

В понедельник в квартире дома по улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 55-летний мужчина ударил 53-летнюю женщину.
Мужчина угрожал убить другого мужчину
Полиция ведет производство по факту того, что 30-летний мужчина на парковке у магазина по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве угрожал 47-летнему мужчине таким образом, что у того возникло опасение за свою жизнь.
В Алутагузеской волости украли дорогой мобильный телефон
Во вторник полиция получила сообщение, что в Алутагузеской волости украли забытый на автозаправке мобильный телефон стоимостью 1300 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.