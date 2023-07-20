СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина ударил женщину

Мужчина угрожал убить другого мужчину

Полиция ведет производство по факту того, что 30-летний мужчина на парковке у магазина по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве угрожал 47-летнему мужчине таким образом, что у того возникло опасение за свою жизнь.