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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина ударил женщину

17-18 июля 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В понедельник в квартире дома по улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 55-летний мужчина ударил 53-летнюю женщину.

Мужчина угрожал убить другого мужчину

Полиция ведет производство по факту того, что 30-летний мужчина на парковке у магазина по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве угрожал 47-летнему мужчине таким образом, что у того возникло опасение за свою жизнь.

В Алутагузеской волости украли дорогой мобильный телефон

Во вторник полиция получила сообщение, что в Алутагузеской волости украли забытый на автозаправке мобильный телефон стоимостью 1300 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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