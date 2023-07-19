Эрик Гамзеев: Один дополнительный год для изучения эстонского языка, чтобы потом было меньше изгоев

Министр образования и науки Кристина Каллас сказала этой весной "Северному побережью", что была потрясена, когда узнала, что в Ида-Вирумааском центре профессионального образования (ИВЦПО) на эстонском языке можно изучать лишь несколько специальностей. То, что это стало неожиданностью для нового министра, много лет занимающегося образовательной политикой, в свою очередь является неожиданностью.

Это одно из крупнейших учебных заведений Эстонии, в котором более 2500 учеников. Это не частная и не муниципальная школа, а государственное учебное заведение. Пресса годами писала о том, что большинство учащихся и учителей не владеют эстонским языком на уровне, необходимом для обучения или преподавания.

Как и о том, что у молодых людей из эстоноязычных семей в Ида-Вирумаа нет возможности изучать профессию в своем родном уезде. В Ида-Вирумаа проживает около 25000 эстонцев. Это больше, чем общая численность населения некоторых других уездов. Примечательно и то, что в одном из предшественников ИВЦПО, Йыхвиском профессиональном училище, еще десятилетия назад на эстонском языке можно было изучать гораздо больше предметов, чем сейчас, и сюда приезжали учиться из других уголков Эстонии.

Недавно на стол министра образования попал 40-страничный отчет о надзоре, начатом в Ида-Вирумааском центре профессионального образования полгода назад, который в целом подтвердил те же проблемы. По требованию министра подал в отставку директор центра профобразования Ханнес Метс.