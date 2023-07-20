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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему на парковом озере не бьет фонтан?

Северное побережье
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Эрик Сечков.
Эрик Сечков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу гости праздника "Музыка на воде", радуясь уютным парковым уголкам, интересовались - почему в этом году на озере нет фонтана?

Вице-мэр Кохтла-Ярве Эрик СЕЧКОВ:

- Сгорел насос. Оборудование решили не менять, потому что есть желание сделать здесь что-то более интересное, а не просто бьющую из-под воды струю, например, установить какую-то фигуру. Горожане и раньше говорили, что фонтан на озере "скучный". В парке много чем надо заняться - чистить озеро, постоянно меняем доски на променаде, и так далее. К сожалению, на серьезные инвестиции у города пока не хватает средств, но рад, что нынешним летом хотя бы от руин бывшей лодочной станции удалось избавиться. После этого кохтлаярвесцы сделали много предложений, как можно использовать освободившуюся территорию. Будем искать возможности.

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