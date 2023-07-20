ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему на парковом озере не бьет фонтан?

- Сгорел насос. Оборудование решили не менять, потому что есть желание сделать здесь что-то более интересное, а не просто бьющую из-под воды струю, например, установить какую-то фигуру. Горожане и раньше говорили, что фонтан на озере "скучный". В парке много чем надо заняться - чистить озеро, постоянно меняем доски на променаде, и так далее. К сожалению, на серьезные инвестиции у города пока не хватает средств, но рад, что нынешним летом хотя бы от руин бывшей лодочной станции удалось избавиться. После этого кохтлаярвесцы сделали много предложений, как можно использовать освободившуюся территорию. Будем искать возможности.