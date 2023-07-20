Эстония - одна из самых богатых медведями стран Европы

- Учитывая площадь, Эстония является одной из самых богатых медведями стран в странах северной Европы, если не во всей Европе, - сказала Леэло Кукк, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области живой природы. - Например, в Финляндии, площадь которой в семь раз больше, медведей всего вдвое больше. В результате хорошо продуманной организации охоты распространение медведя в Эстонии расширилось как на запад, так и на юг, а популяция медведя все больше обосновывается и в Латвии. Подводя итог, можно сказать, что медведи чувствуют себя здесь очень хорошо.