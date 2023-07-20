"Макушка лета" в Северном дворе

Северный двор предлагает нарвитянам и гостям города отметить сразу несколько народных праздников, которые приходятся на самую середину лета. Здесь ждут народные игры, танцы, дегустация блюд эстонской народной кухни, приготовленных по старинным рецептам, а также различные мастер-классы и забавы.

С 13 до 16 часов можно будет продегустировать блюда эстонской народной кухни - караск из ячменя и напиток из камы. Поучаствовать в мастер-классе по изготовлению кукол-оберегов из льняной нити и увидеть, как можно покрасить пряжу с помощью растений. Пострелять из лука и поиграть в народные игры для детей и взрослых от "Mõõgavõitlusselts".

С 14 до 15 часов работает мастерская по изготовлению кукол из сена.