ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правительство продолжает плыть на волне лицемерия

В подтверждение этого однопартиец Кийли министр финансов Март Вырклаэв выступил в среду с намерением разработки автоналога, вновь ведя при этом лицемерный разговор о том, что тот предназначен не столько для пополнения госбюджета, сколько для охраны природы.

Автоналог в Эстонии по сути существует и таковым является топливный акциз. Чем больше и на чем более прожорливой машине ты ездишь и загрязняешь природу, тем больше акциза на топливо платишь государству. Прежние речи политиков о том, будто поступающие от акциза на топливо деньги идут на строительство дорог, давно оказались лицемерным пузырем. Эти средства поступают в госбюджет и, среди прочего, уходят на то, чтобы все больше росло благосостояние армии проживающих главным образом в Таллинне чиновников.

В столице можно доехать на часто курсирующем и бесплатном общественном транспорте до дома, контор госучреждений, торговых центров и ночных клубов, делая при этом удивленное лицо: мол, зачем еще нужен автомобиль? Запретим или обложим налогом, делая беднее, тех, кто ездит на машине в сельской местности. Будто повышения других налогов недостаточно.