ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правительство продолжает плыть на волне лицемерия

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа реформист Меэлис Кийли признался в данном недавно "Северному побережью" интервью, что политики из числа его соратников по партии, а также чиновники, проживающие в Таллинне и ближайших окрестностях, не понимают проблемы людей, проживающих в отдалении от этого региона в районах редкого заселения. Среди прочего, и из-за введения автоналога.
В подтверждение этого однопартиец Кийли министр финансов Март Вырклаэв выступил в среду с намерением разработки автоналога, вновь ведя при этом лицемерный разговор о том, что тот предназначен не столько для пополнения госбюджета, сколько для охраны природы.
Автоналог в Эстонии по сути существует и таковым является топливный акциз. Чем больше и на чем более прожорливой машине ты ездишь и загрязняешь природу, тем больше акциза на топливо платишь государству. Прежние речи политиков о том, будто поступающие от акциза на топливо деньги идут на строительство дорог, давно оказались лицемерным пузырем. Эти средства поступают в госбюджет и, среди прочего, уходят на то, чтобы все больше росло благосостояние армии проживающих главным образом в Таллинне чиновников.
В столице можно доехать на часто курсирующем и бесплатном общественном транспорте до дома, контор госучреждений, торговых центров и ночных клубов, делая при этом удивленное лицо: мол, зачем еще нужен автомобиль? Запретим или обложим налогом, делая беднее, тех, кто ездит на машине в сельской местности. Будто повышения других налогов недостаточно.
Отваживались ли Вырклаэв и другие реформисты объявлять о введении автоналога на своих предвыборных плакатах? Нет. Об этом они молчали, будто воды в рот набрав. Пусть попытаются теперь доказать, что речь идет не о плывущем по волне лицемерия правительстве.