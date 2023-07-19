В Эстонии растет импорт недорогих вин

Объем импорта недорогих вин догнал и перегнал доковидные показатели. Больше всего вин за последние четыре года импортировали в 2022 году, когда в Эстонию было ввезено 18,2 млн литров вина и 5,3 млн литров игристых вин. Импорт вина был наиболее интенсивным в весенние и летние месяцы, особенно в июне и июле.
Согласно данным Департамента статистики о импорте алкогольной продукции за последние четыре года, в 2019 году в Эстонию было ввезено 17,7 млн литров вина, но в следующем году объем импорта снизился до 15,6 млн литров. Снижение произошло из-за ограничений, связанных с коронавирусом, которые привели к закрытию границ и затруднили международную торговлю. В 2021 году импорт вин почти вернулся на докоронавирусный уровень - в Эстонию было завезено 17,4 млн литров вина. В 2022 году импорт вина продолжил расти, достигнув 18,2 млн литров.
Что касается игристых вин, то изменения за четыре наблюдаемых года меньше. В 2019 году было импортировано 4,8 млн литров игристых вин. В 2020 году произошло небольшое падение, когда импорт упал до 4,5 млн литров. В 2021 году импорт игристых вин увеличился до 5,2 миллиона литров и продолжил расти в 2022 году, когда в Эстонию было ввезено 5,3 миллиона литров игристых вин.
Весной и летом пик сезона импорта вина приходится на теплую погоду. В 2021 году больше всего вин было ввезено в июне, а в остальные наблюдаемые годы самый большой импорт пришелся на июль. В 2020 году наименьшее количество вина было импортировано в октябре, в остальные наблюдаемые годы январь был месяцем с наименьшим объемом импорта.
В случае с игристыми винами вырисовывается более конкретная картина - в июле и перед Новым годом импорт увеличивается.
Откуда в Эстонию привозят больше всего вин и игристых вин?
В течение этих четырех лет больше всего импортировалось вин испанского происхождения, на долю которых приходилось 19-23% всего импорта вина за рассматриваемый период. Вина французского происхождения испытали самый большой спад в 2020 году: их импорт упал на 31% за этот период, что переместило их со второго места на третье. Предположительно, это было связано с тем, что средняя цена за литр вин французского происхождения выросла больше всего за четыре года. Кроме того, вина, произведенные во Франции, имеют более дорогую закупочную цену, например, в 2019 году цена литра вина, произведенного в Испании, составляла в среднем 2,2 евро, французского вина - в среднем 5,4 евро.
С другой стороны, импорт вин итальянского происхождения с каждым годом увеличивался, переместив их с первоначального третьего места на второе в 2020 году. Тот факт, что в 2020 и 2021 годах средняя цена за литр импорта страны имела тенденцию к снижению, упав с 4,2 до 3,8 евро, вероятно, способствовал увеличению импорта вин итальянского происхождения. Германия и Чили также были включены в список стран-производителей вина, наиболее импортируемых в Эстонию. Средние цены в обеих странах были ниже 3 евро за литр в 2019-2022 годах.
В ландшафте игристых вин преобладают игристые вина итальянского происхождения, доля которых в общем объеме импорта игристых вин увеличилась с 41 до 45 процентов в период с 2019 по 2022 год. На протяжении четырех рассматриваемых лет испанские игристые вина сохраняли за собой второе место. Если в 2019 и 2020 годах в Эстонию было ввезено больше венгерских игристых вин, чем французских, то в последующие два года ситуация была противоположной. Пятое и шестое места остались прежними в период с 2019 по 2021 год, когда пятое место принадлежало Латвии, а шестое - Германии, но в 2022 году страны поменялись местами.