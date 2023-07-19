В Эстонии растет импорт недорогих вин

В течение этих четырех лет больше всего импортировалось вин испанского происхождения, на долю которых приходилось 19-23% всего импорта вина за рассматриваемый период. Вина французского происхождения испытали самый большой спад в 2020 году: их импорт упал на 31% за этот период, что переместило их со второго места на третье. Предположительно, это было связано с тем, что средняя цена за литр вин французского происхождения выросла больше всего за четыре года. Кроме того, вина, произведенные во Франции, имеют более дорогую закупочную цену, например, в 2019 году цена литра вина, произведенного в Испании, составляла в среднем 2,2 евро, французского вина - в среднем 5,4 евро.

С другой стороны, импорт вин итальянского происхождения с каждым годом увеличивался, переместив их с первоначального третьего места на второе в 2020 году. Тот факт, что в 2020 и 2021 годах средняя цена за литр импорта страны имела тенденцию к снижению, упав с 4,2 до 3,8 евро, вероятно, способствовал увеличению импорта вин итальянского происхождения. Германия и Чили также были включены в список стран-производителей вина, наиболее импортируемых в Эстонию. Средние цены в обеих странах были ниже 3 евро за литр в 2019-2022 годах.