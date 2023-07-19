Производство сланцевого масла подбирается к рекордным объемам

Eesti Energia производит сланцевое масло на двух промышленных установках Enefit140, запущенных в 1980 году, и более современной Enefit280, работающей с 2012 года. Цифры в названии установок обозначают максимальный объем продукции в тоннах, который установка производит за один час.

По словам члена правления Eesti Energia Андреса Вайнола, выпуск сланцевого масла в первом полугодии увеличился на 20% и составил 252 461 тонну.

В прошлом году госкомпания произвела 420 000 тонн сланцевого масла, и целевой показатель на этот год - 470 000 тонн. Он превышает рекорд в размере 452 000 тонн, который был поставлен в 2020 году.

После запуска нового маслозавода Enefit280-2, ежегодный выпуск должен возрасти до 700 000 тонн. Тестовый запуск новой промышленной установки планируется на весну 2024 года.

Параллельно с подготовкой к запуску нового производства инженеры Eesti Energia стремятся максимально адаптировать технологию для снижения нагрузки на окружающую среду.

В зависимости от химического состава, продукция маслозаводов Enefit называется сланцевым маслом либо легким или тяжелым мазутом. Она в основном используется в качестве компонента жидкого судового топлива.

Компания VKG, являющаяся крупнейшим производителем сланцевого масла в Эстонии, в основном использует технологию Petroter, хотя в эксплуатации остаются и старые промышленные установки Kiviter.

В прошлом году VKG произвела 583 000 тонны сланцевого масла, целевой показатель на этот год - 665 000 тонн. Если он будет достигнут, VKG превысит поставленный в 2019 году рекорд, когда было выпущено 637 000 тонн сланцевого масла. В первом полугодии компания произвела 331 000 тонн продукции.

Входящее в концерн Alexela предприятие Kiviõli keemiatööstus произвело в прошлом году рекордные 102 000 тонн сланцевого масла, и в этом году планирует выпустить примерно столько же. За первое полугодие было выпущено 47 000 продукции. Во втором полугодии выпуск должен увеличиться, поскольку на предприятии закончатся масштабные ремонтные работы. Kiviõli keemiatööstus также использует технологию Kiviter.