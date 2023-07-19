На период строительства нового здания гимназии школьникам арендуют помещения за 5300 евро в месяц

Согласно договору, предприятие в августе передаст министерству в аренду часть здания, в котором в свое время находилась администрация Кренгольмской мануфактуры, на срок до 31 декабря.

Всего будет арендовано 972 квадратных метра площади по цене 5,5 евро за квадратный метр в месяц. Таким образом стоимость аренды обойдется государству в 5346 евро в месяц без учета налога с оборота. Коммунальные расходы будут оплачиваться государством отдельно.