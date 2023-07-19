Замена аварийной вентиляции в силламяэском бассейне обойдется в 90 000 евро

Через несколько месяцев бассейн силламяэского спорткомплекса "Калев" получит обновленную вентиляционную систему, сообщает RusErr.
По словам председателя совета спортивного комплекса "Калев" Дмитрия Летта, это необходимо было делать, поскольку старая система не справлялась и плохо работала.
- Она практически была в аварийном состоянии, что негативно влияло на помещения и качество воздуха для посетителей и тренирующихся в бассейне спортсменов, - пояснил Летт.
На прошлой неделе Силламяэская городская управа утвердила результаты проведенного в июне-июле конкурса госпоставки. Строительными работами займется сделавшая лучшее предложение среди трех конкурентов фирма из Харьюмаа O KAKS SERVISE, специализирующая на вентиляционных системах. Стоимость работ составит 89 268 евро (с НСО), срок окончания работ - 30 сентября 2023 года.
Будут демонтированы и заменены на новые старые вентиляционные агрегаты, воздуховоды и прочие системные составляющие, установленные в начале 2000-х годов. Также улучшат электросеть и автоматику.