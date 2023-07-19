Замена аварийной вентиляции в силламяэском бассейне обойдется в 90 000 евро

По словам председателя совета спортивного комплекса "Калев" Дмитрия Летта, это необходимо было делать, поскольку старая система не справлялась и плохо работала.

- Она практически была в аварийном состоянии, что негативно влияло на помещения и качество воздуха для посетителей и тренирующихся в бассейне спортсменов, - пояснил Летт.

На прошлой неделе Силламяэская городская управа утвердила результаты проведенного в июне-июле конкурса госпоставки. Строительными работами займется сделавшая лучшее предложение среди трех конкурентов фирма из Харьюмаа O KAKS SERVISE, специализирующая на вентиляционных системах. Стоимость работ составит 89 268 евро (с НСО), срок окончания работ - 30 сентября 2023 года.