В случае, если Рийгикогу одобрит поправки к Конституции, ограничивающие избирательное право граждан РФ и Беларуси, из всех городов Эстонии больше всех потеряет избирателей Силламяэ, пишет Maaleht.
В случае лишения права голоса граждан РФ и Беларуси больше всех избирателей потеряет Силламяэ
На прошлых муниципальных выборах в Силламяэ было зарегистрировано 10 296 избирателей, из которых 4550 являлись гражданами России и 22 - гражданами Беларуси.
По состоянию на 7 ноября этого года, по данным Министерства внутренних дел, в Силламяэ проживает 4178 российских граждан и 18 граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.