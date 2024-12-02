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В случае лишения права голоса граждан РФ и Беларуси больше всех избирателей потеряет Силламяэ

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Вид на относительно благополучный город Силламяэ, где находятся деньги поднять зарплату мэру.
Вид на относительно благополучный город Силламяэ, где находятся деньги поднять зарплату мэру. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В случае, если Рийгикогу одобрит поправки к Конституции, ограничивающие избирательное право граждан РФ и Беларуси, из всех городов Эстонии больше всех потеряет избирателей Силламяэ, пишет Maaleht.

На прошлых муниципальных выборах в Силламяэ было зарегистрировано 10 296 избирателей, из которых 4550 являлись гражданами России и 22 - гражданами Беларуси.

По состоянию на 7 ноября этого года, по данным Министерства внутренних дел, в Силламяэ проживает 4178 российских граждан и 18 граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

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Силламяэ
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