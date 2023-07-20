Очередное мошенничество через подставную службу доставки привело к потере 755 евро

Мужчина нашел подходящую кофемашину и связался с продавцом. Стороны договорились, что товар будет отправлен курьером, а продавец предоставил мужчине ссылку на сайт DPD, с которого ссылка вела на интернет-банк. Потерпевший ввел свои банковские реквизиты и позже обнаружил, что с его банковского счета было совершено пять различных банковских переводов на общую сумму 755 евро.