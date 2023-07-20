Поток наград кинолагеря для совместной команды Нарвы и Таллинна

На мини-кинофестивале Раннапунгерьяского кинолагеря больше всего наград получила лента совместной нарвско-таллиннской команды под названием "Parem homme" ("Лучшее завтра"). Среди шести фильмов жюри отметило именно этот за лучшую операторскую работу и лучшего исполнителя мужской роли - Михкеля Пакка. Кроме того, лента удостоилась признания за раскрытие важной для общества темы, а также премии публики от самих участников лагеря.
Монтажер фильма "Parem homme" Тимофей Малюганов (17) из Нарвской Солдиноской гимназии и прежде имел дело с киносъемкой и считает это своим хобби. Он подтверждает, что научился интересным анимационным техникам и эффектам, однако самым хорошим в лагере было сотрудничество со своей командой. "У меня была возможность усовершенствовать свой эстонский язык, ведь в нашу команду входили как нарвитяне, так и таллиннцы. Хорошо было находиться в среде, где я должен был разговаривать и работать вместе с другими людьми". Так как Тимофей с осени продолжит учебу в Нарвской госгимназии, то эстоноязычная практика наверняка пойдет ему на пользу и в школьной работе. "Мне очень интересно придумывать и снимать что-то новое. Свою ленту мы с начала и до конца делали сами".
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Руководитель кинолагеря Лийна Сяркинен - энтузиаст в своей области деятельности и учредитель киношколы "Tallinna Kinomaja". Она помогла молодежи сформировать "продюсерские фирмы" из 7-8 человек, которые распределили между собой роли и проделали весь процесс создания двухминутного фильма.
В рабочих комнатах кинолагеря молодежь изучала анимационную технику "Stop Motion" под руководством Лизы Ярвисте, которая объяснила, что данная техника проста и для тех, кто прежде ничего подобного не пробовал, а также помогает быстро достичь единодушия в команде.
Поскольку в нынешнем лагере своими знаниями делился гуру спецэффектов Хейки Лутс ("Frost Effects"), то каждой команде пришлось предусмотреть в своей истории место для эффектов. Темы команды могли выбирать свободно, и в результате получился очень разный подход к работе: кто-то просто веселился, кто-то сделал приличный ужастик (как "Midnight Game", снятый ида-вирускими девочками).
Неожданной эффектной концовкой удивила лента команды с ядром киношколы под названием "Isu", режиссер которой Сяде (16) с нового учебного года приступит к учебе в киноклассе Таллиннской Ваналиннаской образовательной коллегии. "Isu" получила специальную премию жюри за лучший сценарий. По мнению Сяде, прекрасно, что в лагере на этот раз были не только таллиннские ребята, но и молодежь из "здешних мест". Напарница по команде Соня (15) радовалась, что первоначальный языковый барьер оказался преодолен и сотрудничество заладилось.
Кинолагерь проводится в Раннапунгерья уже седьмое лето, на этот раз среди сорока его участников были также ребята из Ида-Вирумаа; самым младшим участникам было по 12 лет, старшим уже исполнилось 18. Многие ребята участвовали в кинолагере не в первый раз. В недельном кинолагере молодежь не только снимала кино, но и участвовала в спортивных играх, дне плавания на пляже в Каукси и в одной "убийственной мистерии".
Лагерные команды получат возможность представить свои ленты на фестивале школьного кино, который киношкола "Kinomaja" организует осенью в кинотеатре "Artis". Всех остальных школьников тоже приглашают представить свои фильмы до 15 сентября.
Организовать и провести лагер помогли "Filmihack" и посольство Германии в Эстонии. Камеры молодым киношникам одолжил "Canon Overall Eesti", а планшетники для "StopMotion" предоставлены "Telia".