Поток наград кинолагеря для совместной команды Нарвы и Таллинна

Монтажер фильма "Parem homme" Тимофей Малюганов (17) из Нарвской Солдиноской гимназии и прежде имел дело с киносъемкой и считает это своим хобби. Он подтверждает, что научился интересным анимационным техникам и эффектам, однако самым хорошим в лагере было сотрудничество со своей командой. "У меня была возможность усовершенствовать свой эстонский язык, ведь в нашу команду входили как нарвитяне, так и таллиннцы. Хорошо было находиться в среде, где я должен был разговаривать и работать вместе с другими людьми". Так как Тимофей с осени продолжит учебу в Нарвской госгимназии, то эстоноязычная практика наверняка пойдет ему на пользу и в школьной работе. "Мне очень интересно придумывать и снимать что-то новое. Свою ленту мы с начала и до конца делали сами".