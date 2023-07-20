Нарва отметит День восстановления независимости Певческим пикником

- Певческий пикник, как и проведенный в 2021 году Праздник песни, призван навести мосты между разными языками и культурами. Его цель – провести с жителями и гостями Ида-Вирумаа совместное мероприятие, которое позволяет открыть богатство культуры Нарвы и подтянуть эстонский язык, а также отпраздновать День восстановления независимости Эстонии, - сказала креативный директор Певческого пикника и руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова.

Главными исполнителями будут тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, в котором поют люди с различным родным языком, и смешанный хор из Палдиски. В концерте также примут участие солисты созданной Нарвским домом эстонского языка рэп-оперы "Карма" Келли Уустани и Атлан Карп, а также нарвская певица Анне Калинен. Их выступления дополнят хор Нарвской музыкальной школы, Нарвский фольклорный ансамбль "Супрядки", мужской ансамбль Нарвского эстонского общества и ансамбль рунических песен из Ийзаку. Концерт завершит популярный эстонский певец, имя которого пока в секрете.

- Совместно с партнерами мы подобрали для репертуара песни, которые уже многим знакомы. Чтобы на протяжении всего концерта песни можно было легко подпевать, мы выведем их тексты на большой экран. Все желающие могут принять участие в Певческом пикнике бесплатно. Посетителям певческого пикника советуем взять с собой все необходимое для пикника, в том числе еду и плед, – пояснила Анна Фарафонова.