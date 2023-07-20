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Растет количество нарвитян, желающих продолжить обучение уже во взрослом возрасте

Северное побережье
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Нарвская школа для взрослых и ее работники на фотоснимке 2020 года.
Нарвская школа для взрослых и ее работники на фотоснимке 2020 года. Фото: Narva Täiskasvanute Kool﻿ / Facebook

В школе для взрослых в Нарве уже в середине июля числится 962 ученика, а к сентябрю в школе ожидают более 1000 нарвитян, желающих продолжать свое обучение, пишет RusDelfi со ссылкой на "Радио 4".

В интервью "Радио 4" Елена Каврус прокомментировала журналисту, что цифра 962 складывается следующим образом: на конец учебного года в школе числились 508 учеников, за июнь и половину июля 377 человек подали документы на обучение по отдельному предмету. Это, объяснила Каврус, взрослые ученики, которые пожелали повысить свой уровень по эстонскому, английскому, русскому языкам, математике, химии, литературе и другим предметам. По словам Каврус, 59 человека подали документы в гимназию в 10 класс, порядка 18 будущих учеников пришли продолжить обучение в 11-12 классе.

Директор школы для взрослых рассказала также, что на данный момент есть предложение к ним со стороны государства перейти в разряд государственных образовательных организаций. Сейчас школа для взрослых является муниципальной. Каврус отметила, что они согласны на переговоры, которые продолжатся в сентябре-октябре. Окончательное решение, в каком статусе школа будет работать дальше, примут депутаты городского собрания, когда уже будет более подробная информация по итогам переговоров с государством.

Слушайте интервью полностью на сайте "Радио 4"

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