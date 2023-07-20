Растет количество нарвитян, желающих продолжить обучение уже во взрослом возрасте

В интервью "Радио 4" Елена Каврус прокомментировала журналисту, что цифра 962 складывается следующим образом: на конец учебного года в школе числились 508 учеников, за июнь и половину июля 377 человек подали документы на обучение по отдельному предмету. Это, объяснила Каврус, взрослые ученики, которые пожелали повысить свой уровень по эстонскому, английскому, русскому языкам, математике, химии, литературе и другим предметам. По словам Каврус, 59 человека подали документы в гимназию в 10 класс, порядка 18 будущих учеников пришли продолжить обучение в 11-12 классе.

Директор школы для взрослых рассказала также, что на данный момент есть предложение к ним со стороны государства перейти в разряд государственных образовательных организаций. Сейчас школа для взрослых является муниципальной. Каврус отметила, что они согласны на переговоры, которые продолжатся в сентябре-октябре. Окончательное решение, в каком статусе школа будет работать дальше, примут депутаты городского собрания, когда уже будет более подробная информация по итогам переговоров с государством.