Поставлявший в Россию электронное оборудование гражданин Эстонии будет экстрадирован в США

Как сообщает Delfi, Шевляков был арестован в Эстонии 28 марта по запросу США. При задержании в Эстонии были изъяты адресованные ему посылки, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры.

В обвинительном заключении прокурора США описывается, как Шевляков организовал десять конкретных заказов (на самом деле гораздо больше) за последние девять лет, последний из которых он организовал в мае 2022 года, через три месяца после начала крупномасштабного вторжения в Украину.