Поставлявший в Россию электронное оборудование гражданин Эстонии будет экстрадирован в США

В четверг суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об экстрадиции в США Андрея Шевлякова, гражданина Эстонии, который, согласно обвинительному заключению, закупал для российского правительства и военных электронное оборудование американского производства, в том числе радиолокационные компоненты и хакерское ПО.
Как сообщает Delfi, Шевляков был арестован в Эстонии 28 марта по запросу США. При задержании в Эстонии были изъяты адресованные ему посылки, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры.
В обвинительном заключении прокурора США описывается, как Шевляков организовал десять конкретных заказов (на самом деле гораздо больше) за последние девять лет, последний из которых он организовал в мае 2022 года, через три месяца после начала крупномасштабного вторжения в Украину.