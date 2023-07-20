В Эстонии набирают популярность электромобили

Согласно опросу, 90% водителей Эстонии в настоящее время ездят на автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем. 10% водителей передвигаются на гибридных автомобилях или автомобилях, использующих в качестве топлива газ. Только 1% респондентов используют для передвижения электромобили.

Когда у участников опроса поинтересовались, какой автомобиль они выбрали бы в следующий раз, то выяснилось, что 25% респондентов хотели бы приобрести в качестве следующего транспортного средства автомобиль с дизельным двигателем, 22% опрошенных предпочли бы автомобиль с бензиновым двигателем, 17% - гибрид, 8% - электромобиль, 8% - подключаемый гибрид и 2% - автомобиль, работающий на сжиженном газе или водороде. Таким образом, популярность автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями снижается.

- Скоро почти пятая часть населения захочет заряжать свой автомобиль электричеством. В то же время можно заметить, что, по сравнению с пожилыми людьми, молодые люди реже отдают предпочтение дизельным автомобилям и чаще делают выбор в пользу электромобилей, - отметила старший технический эксперт If Kindlustus по страховым случаям в странах Балтии Марион Мейус.