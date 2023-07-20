В Эстонии набирают популярность электромобили

Сегодня люди в Эстонии в основном ездят на автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями, но согласно опросу, проведенному If Insurance, многие рассматривают другие варианты в качестве своего следующего транспортного средства.
Согласно опросу, 90% водителей Эстонии в настоящее время ездят на автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем. 10% водителей передвигаются на гибридных автомобилях или автомобилях, использующих в качестве топлива газ. Только 1% респондентов используют для передвижения электромобили.
Когда у участников опроса поинтересовались, какой автомобиль они выбрали бы в следующий раз, то выяснилось, что 25% респондентов хотели бы приобрести в качестве следующего транспортного средства автомобиль с дизельным двигателем, 22% опрошенных предпочли бы автомобиль с бензиновым двигателем, 17% - гибрид, 8% - электромобиль, 8% - подключаемый гибрид и 2% - автомобиль, работающий на сжиженном газе или водороде. Таким образом, популярность автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями снижается.
- Скоро почти пятая часть населения захочет заряжать свой автомобиль электричеством. В то же время можно заметить, что, по сравнению с пожилыми людьми, молодые люди реже отдают предпочтение дизельным автомобилям и чаще делают выбор в пользу электромобилей, - отметила старший технический эксперт If Kindlustus по страховым случаям в странах Балтии Марион Мейус.
Сегодня наиболее предпочтительным в сельской местности является дизельный двигатель, который приводит в действие более половины автомобилей. В то же время в столице наибольшей популярностью пользуются автомобили с бензиновым двигателем. Говоря о следующем автомобиле, предпочтение автомобилей с дизельным двигателем в сельской местности падает в два раза (до 32%), а в столице предпочтение автомобилей с бензиновым двигателем снижается еще больше (до 24%). В то же время значительно возрастает желание людей владеть электромобилем: 9% респондентов в сельской местности и 7% в столице хотели бы приобрести его в качестве следующего транспортного средства. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах Эстонии.
- Газ не рассматривается как альтернатива в будущем, его роль даже снижается. Люди все чаще хотят приобрести автомобиль с гибридным двигателем или автомобиль, который можно заряжать электричеством, - добавила Мейус.
В то время как бензиновые и дизельные автомобили в Эстонии используются примерно в равной степени, в Латвии и Литве автомобили с дизельным двигателем пользуются гораздо большей популярностью. На дорогах южных соседей также больше автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе. В качестве следующего автомобиля жители Латвии и Литвы все чаще рассматривают электромобиль.
- В странах Балтии электромобили приобретают все большую популярность. На выбор, вероятно, влияет рост цен на ископаемое топливо, экономичность электромобилей, а также стремительный рост производства солнечной энергии. Судя по всему, владельцы солнечных парков, установленных возле частных домов, рассматривают электромобили как возможность сократить срок окупаемости своих инвестиций, - пояснила Мейус.
В опросе, проведенном страховой компанией If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.