Порядок выплаты больничного после декрета планируют изменить

Согласно проекту, направленному на согласование в Министерство социальных дел, при нахождении на больничном родителям, которые вернулись на работу из отпуска по уходу за ребенком, будут выплачивать пособие, рассчитанное на основании дохода за предыдущий год или родительского пособия - в зависимости от того, что выгоднее, пишет ERR.
В пояснительной записке отмечается, что, согласно нынешнему положению, родитель, вернувшийся на работу из отпуска по уходу за ребенком, может получить пособие по болезни только в размере минимальной зарплаты.
После внесения изменений Больничная касса начнет выплачивать пособие по болезни и уходу родителю, вернувшемуся на работу, исходя из собственного дохода родителя, облагаемого социальным налогом, либо из родительского пособия, которое выплачивается во время отпуска по уходу за ребенком - выбирается более выгодный для родителя вариант.
Вступление закона в силу запланировано на январь следующего года