Порядок выплаты больничного после декрета планируют изменить

Согласно проекту, направленному на согласование в Министерство социальных дел, при нахождении на больничном родителям, которые вернулись на работу из отпуска по уходу за ребенком, будут выплачивать пособие, рассчитанное на основании дохода за предыдущий год или родительского пособия - в зависимости от того, что выгоднее, пишет ERR.