В Эстонии один самых загрязняющих окружающую среду автопарков в Европе

"Следует учитывать, что в Эстонии один из самых старых автопарков в Европейском союзе, и нет никаких причин для ввоза в Эстонию старых автомобилей, таких как 20-летняя Audi", - пишет Кейт Касеметс.

По его словам, в Эстонии принято покупать автомобили, сильно загрязняющие окружающую среду, и налогообложение на основе CO2помогло бы изменить ситуацию.

"Наряду с Кипром и Латвией мы покупаем самые вредные для экологии новые автомобили. В 2021 году выбросы парниковых газов в Эстонии составили 142 грамма CO2 на километр. По сравнению с 2020 годом выбросы увеличились на 17,9%. Средний показатель по ЕС составляет 116,3 грамма CO2 на километр. В Швеции с аналогичными географическими и погодными условиями этот показатель составляет 88,3 грамма. Это на 60% меньше, – констатировал канцлер. – В 2021 году выбросы парниковых газов от легковых автомобилей составили около 61% от общего объема выбросов в транспортном секторе Эстонии, около 14% от общего объема выбросов в энергетическом секторе и около 11% от общего объема выбросов по всей стране".