Март Вырклаэв: Hалог на механические транспортные средства выполняет цели более чистой окружающей среды

Еще одной серьезной проблемой на протяжении многих лет являются почти 300000 внесенных в Дорожный регистр неактивных транспортных средств, что составляет целую треть зарегистрированных в Эстонии транспортных средств, и это число продолжает расти. Все эти автомобили простаивают, и многие из них легкомысленно брошены разваливаться в публичном пространстве, например, в окрестностях многоквартирных домов и возле полей, что наносит вред окружающей среде и визуально ее портит. От этих транспортных средств необходимо избавиться, и налог стал бы одной из возможных вспомогательных мер, чтобы все, наконец, начали решать проблему в сотрудничестве с государством.

После этого можно будет говорить о налоге как об инструменте развития публичных услуг, например, общественного транспорта, и реализовать другие необходимые инвестиции. Я опровергаю утверждение о том, что главная цель налога - залатать зияющую дыру в государственном бюджете. Да, государственный налог уже по своей природе является средством получения дохода, но мы определенно не вводим налог ради налоговых поступлений. Налог на механические транспортные средства в первую очередь выполняет цели более чистой окружающей среды.