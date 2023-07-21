Количество получателей международной защиты в Эстонии за год выросло на 4480 процентов

Министерство культуры опубликовало пятый бюллетень "Миграционная статистика", посредством которого любой желающий может ознакомиться с миграционными тенденциями в Эстонии в 2018-2022 гг.
Бюллетень, опубликованный онлайн и в бумажной формате, освещает широкий спектр миграционных тем: эмиграцию и репатриацию эстонцев, а также иммиграцию и эмиграцию граждан третьих стран - и предназначен для широкого круга читателей, как занимающихся вопросами миграции профессионально, так и всех тех, кто хочет получить четкое представление о миграционных вопросах.
- Миграционная статистика помогает лучше понять миграционную политику Эстонии и то, как на миграцию влияют происходящие в мире и обществе события, - рассказала вице-канцлер по вопросам культурного разнообразия Министерства культуры Эда Силберг.
- В целом на миграционную статистику 2022 года, несомненно, больше всего повлияло прибытие в Эстонию украинских военных беженцев и введенные в отношении граждан Российской Федерации и Беларуси санкции и ограничения. В связи с военной агрессией России в Украине в 2022 году Европейский союз впервые ввел временную защиту для военных беженцев, и Эстония в том же году предоставила ее 41 639 гражданам Украины. Кроме того, за год число количество получателей международной защиты увеличилось на 4480%: вместо обычных порядка 50 человек международную защиту получили 2107 человек. Большинство получателей международной защиты в 2022 году также были гражданами Украины, которые не могли претендовать на временную защиту, так как покинули Украину до начала военных действий, - добавила Силберг.
Бюллетень "Миграционная статистика" доступен на трех языках (эстонском, английском и русском) и на интернет-странице Министерства культуры, эстонском сайте Европейской миграционной сети и в ISSUU.
Бюллетень "Миграционная статистика" был составлен Министерством культуры в сотрудничестве с представительством Европейской миграционной сети в Эстонии.
Опубликованные в бюллетене данные взяты в базах данных Департамента полиции и погранохраны, Департамента статистики и Регистра народонаселения. Бюллетень «Миграционная статистика» финансируется из средств Европейского социального фонда.