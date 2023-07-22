Силламяэский бассейн ждет ремонт, но закрывать двери не станут

По словам члена комиссии по городскому хозяйству Силламяэского горсобрания, председателя совета спортивного комплекса "Калев" Дмитрия Летта, ремонта вентиляционной системы ждали около семи лет. Силламяэский бассейн был построен в 1968 году, последняя капитальная реновация проходила здесь в 2002-2003 годах, и за десять лет многое износилось.

- Проблемы с вентиляцией стали возникать давно, периодически что-то латали, подделывали. Но однозначно, что старая система не справлялась, и можно сказать, что она уже практически была в аварийном состоянии, что негативно влияло и на состояние помещений, и на качество воздуха, который вдыхают любители плавания и спортсмены.