Силламяэский бассейн ждет ремонт, но закрывать двери не станут

На прошлой неделе Силламяэское горуправление утвердило результаты проведенного в июне-июле конкурса госпоставки с целью обновления вентиляционной системы в бассейне силламяэского спорткомплекса "Калев". Победила фирма из Харьюмаа "O Kaks Servicе OÜ" с ценовым предложением 89268 евро (с НСО). Ремонтные работы начнут в ближайшие дни.
По словам члена комиссии по городскому хозяйству Силламяэского горсобрания, председателя совета спортивного комплекса "Калев" Дмитрия Летта, ремонта вентиляционной системы ждали около семи лет. Силламяэский бассейн был построен в 1968 году, последняя капитальная реновация проходила здесь в 2002-2003 годах, и за десять лет многое износилось.