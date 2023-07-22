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Силламяэский бассейн ждет ремонт, но закрывать двери не станут

Ирина Кивисельг
, журналист
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Силламяэский бассейн пользуется у горожан большой популярностью.
Силламяэский бассейн пользуется у горожан большой популярностью. Фото: Dmitri Lett

На прошлой неделе Силламяэское горуправление утвердило результаты проведенного в июне-июле конкурса госпоставки с целью обновления вентиляционной системы в бассейне силламяэского спорткомплекса "Калев". Победила фирма из Харьюмаа "O Kaks Servicе OÜ" с ценовым предложением 89268 евро (с НСО). Ремонтные работы начнут в ближайшие дни.

По словам члена комиссии по городскому хозяйству Силламяэского горсобрания, председателя совета спортивного комплекса "Калев" Дмитрия Летта, ремонта вентиляционной системы ждали около семи лет. Силламяэский бассейн был построен в 1968 году, последняя капитальная реновация проходила здесь в 2002-2003 годах, и за десять лет многое износилось.

- Проблемы с вентиляцией стали возникать давно, периодически что-то латали, подделывали. Но однозначно, что старая система не справлялась, и можно сказать, что она уже практически была в аварийном состоянии, что негативно влияло и на состояние помещений, и на качество воздуха, который вдыхают любители плавания и спортсмены.

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