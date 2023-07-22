ОПРОС ⟩ Есть ли оправдание введению налога на автомобили?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Мерике ЯАНУС, руководитель по продажам: - Никакого оправдания не вижу - почему я, владея какой-то вещью, должна за нее платить еще? У нас уже есть акциз на топливо - достаточно. Сама посмотрю, сколько и на какой машине мне лучше ездить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ольга ЯНИНА, специалист в сфере красоты: - Думаю, что я не компетентна, чтобы об этом судить, но как простой обыватель скажу, что не хотелось бы. Этот налог не нужен, хотя мне кажется, что мнение народа ничего не изменит - закон примут и нам придется его исполнять. Подобные примеры есть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тоомас НЫММИСТЕ, педагог: - Возможно, не страшно пару евро каждый месяц платить, но тут больше вопрос справедливости. Надо уделить внимание тому, кто ездит на люксовых машинах, - они постараются избегать платы, оформляя их как транспорт, используемый для работы, и фирма не будет за него платить... Типа на "Феррари" перевозят товары? Надо думать, как избежать подобных схем.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Хейнар РАММО, водитель: - Понятно, что государству нужны деньги, но автомобильный налог несправедлив - уже есть акциз на топливо, который тоже планируют повысить. Введут налог, но что изменится - дороги улучшатся или люди что-то от этого выиграют? Не верю.