ОПРОС ⟩ Есть ли оправдание введению налога на автомобили?

Мерике ЯАНУС, руководитель по продажам:
- Никакого оправдания не вижу - почему я, владея какой-то вещью, должна за нее платить еще? У нас уже есть акциз на топливо - достаточно. Сама посмотрю, сколько и на какой машине мне лучше ездить.
Ольга ЯНИНА, специалист в сфере красоты:
- Думаю, что я не компетентна, чтобы об этом судить, но как простой обыватель скажу, что не хотелось бы. Этот налог не нужен, хотя мне кажется, что мнение народа ничего не изменит - закон примут и нам придется его исполнять. Подобные примеры есть.
Тоомас НЫММИСТЕ, педагог:
- Возможно, не страшно пару евро каждый месяц платить, но тут больше вопрос справедливости. Надо уделить внимание тому, кто ездит на люксовых машинах, - они постараются избегать платы, оформляя их как транспорт, используемый для работы, и фирма не будет за него платить... Типа на "Феррари" перевозят товары? Надо думать, как избежать подобных схем.
Хейнар РАММО, водитель:
- Понятно, что государству нужны деньги, но автомобильный налог несправедлив - уже есть акциз на топливо, который тоже планируют повысить. Введут налог, но что изменится - дороги улучшатся или люди что-то от этого выиграют? Не верю.
Тимофей КОРЕПОВ, чиновник:
- Нет, потому что это ухудшит жизнь людей, сократит продажи автомобилей, что в итоге скажется негативно на экономике страны. Не знаю цену вопроса, но в любом случае это очень плохое решение для пополнения бюджета государства. Надо искать другие варианты.