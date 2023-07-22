На Дне открытых хуторов "RemedyWay OÜ" знакомил со своей гречишной фабрикой, где полезные качества гречихи не убивают высокой температурой и все сырье используют без остатка.

Во дворе гречишной фабрики в деревне Тякуметса перед самым открытием дверей еще кипит работа. Один заполненный гречишной шелухой детский бассейн уже готов для исполнения роли "моря мячиков", второй ждет своей очереди. На дверях кафе закрепляют меню (от гречневых котлет до гречневого киселя). На торговый прилавок выкладывают дополнительный товар и шустро заполняют ценники. На участке, где будут мастерить дети, емкости заполняют гречкой разного цвета.