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Оператором нового бассейна в Нарве станет госкомпания

Северное побережье
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Крупнейшее в Эстонии общественное деревянное строение находится в Нарве: этой осенью на улице Кереса открылся совместный учебно-жилой комплекс Нарвского учебного центра Академии МВД Эстонии и Нарвского колледжа ТУ.
Крупнейшее в Эстонии общественное деревянное строение находится в Нарве: этой осенью на улице Кереса открылся совместный учебно-жилой комплекс Нарвского учебного центра Академии МВД Эстонии и Нарвского колледжа ТУ. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Объявленный фирмой по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) концессионный конкурс для поиска оператора бассейна в учебно-жилом комплексе Академии МВД в Нарве провалился. В итоге госкомпания решила взять управление бассейном в свои руки, пишет RusERR.

- На тендер была получена одна заявка, которая, к сожалению, не соответствовала условиям конкурса и не прошла квалификационный отбор, - сообщила руководитель RKAS по коммуникации Аннели Йыгева.

По ее словам, было принято решение, что оператором бассейна станет сама компания Riigi Kinnisvara.

- На сегодняшний день мы начали поиск необходимого персонала и опубликовали объявления о вакансиях управляющего бассейном и администраторов. Планируется, что бассейн будет открыт осенью. Но точная дата открытия будет зависеть от того, как быстро мы соберем необходимую команду, - добавила Аннели Йыгева.

Бассейн в Нарвском учебном центре Академии МВД открыл свои двери для посетителей в феврале 2021 года и проработал до начала лета 2022-го.

Договор с бывшим оператором бассейна - фирмой Spes Ehital OÜ - был расторгнут 1 июля 2022 года.

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Нарва
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