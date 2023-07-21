Оператором нового бассейна в Нарве станет госкомпания

- На тендер была получена одна заявка, которая, к сожалению, не соответствовала условиям конкурса и не прошла квалификационный отбор, - сообщила руководитель RKAS по коммуникации Аннели Йыгева.

По ее словам, было принято решение, что оператором бассейна станет сама компания Riigi Kinnisvara.

- На сегодняшний день мы начали поиск необходимого персонала и опубликовали объявления о вакансиях управляющего бассейном и администраторов. Планируется, что бассейн будет открыт осенью. Но точная дата открытия будет зависеть от того, как быстро мы соберем необходимую команду, - добавила Аннели Йыгева.

Бассейн в Нарвском учебном центре Академии МВД открыл свои двери для посетителей в феврале 2021 года и проработал до начала лета 2022-го.