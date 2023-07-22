СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из бака экскаватора слили топливо

В среду полиция получила сообщение, что из экскаватора, стоявшего на поле в деревне Колья Люагнузеской волости, украли 300 литров горючего.
Мужчины били женщин
В четверг полиция получила в Ида-Вирумаа три сообщения об избиении женщин. В Кохтла-Ярве в квартире дома по Ярвекюла теэ 43-летний мужчина избил свою супругу.
В Кохтла-Ярве в квартире дома по Торуйыэ 40-летний мужчина избил сожительницу.
В Нарве в квартире дома по улице Солдина 22-летний мужчина избил бывшую сожительницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.