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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из бака экскаватора слили топливо

19-20 июля 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В среду полиция получила сообщение, что из экскаватора, стоявшего на поле в деревне Колья Люагнузеской волости, украли 300 литров горючего.

Мужчины били женщин

В четверг полиция получила в Ида-Вирумаа три сообщения об избиении женщин. В Кохтла-Ярве в квартире дома по Ярвекюла теэ 43-летний мужчина избил свою супругу.

В Кохтла-Ярве в квартире дома по Торуйыэ 40-летний мужчина избил сожительницу.

В Нарве в квартире дома по улице Солдина 22-летний мужчина избил бывшую сожительницу.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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