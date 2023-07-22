СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из бака экскаватора слили топливо

Мужчины били женщин

В четверг полиция получила в Ида-Вирумаа три сообщения об избиении женщин. В Кохтла-Ярве в квартире дома по Ярвекюла теэ 43-летний мужчина избил свою супругу.

В Кохтла-Ярве в квартире дома по Торуйыэ 40-летний мужчина избил сожительницу.

В Нарве в квартире дома по улице Солдина 22-летний мужчина избил бывшую сожительницу.