На Пюхайыэской кроссовой трассе в конце июля ожидаются захватывающие мотовыходные

На Пюхайыэской кроссовой трассе в Тойла 29 и 30 июля пройдут насыщенные мотовыходные, во время которых будут проведены два кросса и один эндуро. В субботу вечером там можно будет насладиться концертом.
Пюхайыэский мотоклуб организует 29 июля третий этап молодежного Кубка Эстонии. В ходе этого же соревнования пройдет второй этап Кубка Ида-Вирумаа. В последнем в классе "MX Open" могут соревноваться гонщики, являющиеся уроженцами Ида-Вирума или проживающие тут сейчас.
Пюхайыэские offroad и эндуро состоятся тоже в субботу, 29 июля, и начало стартов будет в 19 часов. Соревнования пройдут по отмеченной трассе с различными элементами: канавами, подъемами, шинами и так далее. На всех препятствиях можно воспользоваться объездом. Трасса гонки проходима для гонщиков любого уровня, воспользоваться можно как эндуро, так и кроссовыми мотоциклами. Мотоциклы будут соревноваться в трех классах: эндуро бронза, эндуро серебро и эндуро золото. Продолжительность заездов - 7 минут + один круг (заездов будет три). За ними последует суперфинал, в котором могут участвовать все желающие.
Кроме того, пройдет 45-минутное offroad-соревнование для четырехколесной техники, в котором могут участвовать offroad-автомобили, ATV и UTV.
Субботний вечер завершит ансамбль "Köömes", концерт которого начнется в 21 час. Начало стартов в оба дня - в 11 часов. Билет для зрителей стоит 10 евро, он будет действовать 2 дня и обеспечит вход на все проходящие на Пюхайыэской кроссовой трассе мероприятия. Среди прочего, в оба дня маленькие дети смогут бесплатно покататься на беговых велосипедах "Strider".