На Пюхайыэской кроссовой трассе в конце июля ожидаются захватывающие мотовыходные

Пюхайыэский мотоклуб организует 29 июля третий этап молодежного Кубка Эстонии. В ходе этого же соревнования пройдет второй этап Кубка Ида-Вирумаа. В последнем в классе "MX Open" могут соревноваться гонщики, являющиеся уроженцами Ида-Вирума или проживающие тут сейчас.

Пюхайыэские offroad и эндуро состоятся тоже в субботу, 29 июля, и начало стартов будет в 19 часов. Соревнования пройдут по отмеченной трассе с различными элементами: канавами, подъемами, шинами и так далее. На всех препятствиях можно воспользоваться объездом. Трасса гонки проходима для гонщиков любого уровня, воспользоваться можно как эндуро, так и кроссовыми мотоциклами. Мотоциклы будут соревноваться в трех классах: эндуро бронза, эндуро серебро и эндуро золото. Продолжительность заездов - 7 минут + один круг (заездов будет три). За ними последует суперфинал, в котором могут участвовать все желающие.

Кроме того, пройдет 45-минутное offroad-соревнование для четырехколесной техники, в котором могут участвовать offroad-автомобили, ATV и UTV.